Απάτσι ΑΗ-64Α: Το επιθετικό ελικόπτερο της Αεροπορίας Στρατού που έπεσε στη Β.Ελλάδα

Κατέπεσε στη Βόρεια Ελλάδα επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι της Αεροπορίας Στρατού κατά τη διάρκεια άσκησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου είναι σώοι και μεταφέρονται στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Από τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το ελικόπτερο Απάτσι κατέπεσε περίπου στις 9 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Βρασνών Θεσσαλονίκης σε βάθος 10 μέτρων.

Η αιτία της πτώσης του ελικοπτέρου είναι άγνωστη.

Το επιθετικό ελικόπτερο τύπου Απάτσι συμμετείχε στη στρατιωτική άσκηση «Σάρισα», η οποία διεξάγεται αυτές της ημέρες.

Η άσκηση «Σάρισα»

Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΣΑΡΙΣΑ 2016» και θα διαρκέσει έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2016. Η άσκηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό της 1ης Στρατιάς, με τη συμμετοχή μονάδων και των 3 Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τμήματος ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

Η άσκηση η οποία θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή Λαγκαδά-Σκεπαστού-Σοχού-Σταυρού-Σκεπαστού, έχει ως βασικούς αντικειμενικούς σκοπούς την εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, την εφαρμογή διαδικασιών, την ενάσκηση διοίκησης και ελέγχου, την δοκιμή και αξιολόγηση οπλικών συστημάτων καθώς και την συνεργασία με συμμαχικές δυνάμεις.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ αναφέρει:

«Ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και περί ώρα 09:00, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων της Άσκησης «ΣΑΡΙΣΑ – 2016», ελικόπτερο ΑΗ—64D της Αεροπορίας Στρατού κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Ορφανού.

Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου έχουν τις αισθήσεις τους και διακομίζονται στο 424 ΓΣΝΘ για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

Τα αίτια διερευνώνται».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού για το επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι ΑΗ-64Α, πρόκειται για ένα εξελιγμένο ταχέως αναπτυσσόμενο εναέριο οπλικό σύστημα το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ταχέως, να εμπλακεί στενά και σε βάθος, να καθυστερήσει, να παρενοχλήσει, και να καταστρέψει τις εχθρικές δυνάμεις.

To E/Π ΑΗ-64Α Apache της εταιρίας ΜcDonnel Douglas (η οποία το 1984 εξαγόρασε την Hughes, που είχε αναπτύξει αρχικά το Ε/Π) αποτελεί το επιθετικό Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού.

Είναι σχεδιασμένο να μάχεται και να επιβιώνει κατά την ημέρα, την νύχτα και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το πρωτότυπο με την κωδική ονομασία YAH-64 πέταξε πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1975. Το 1976 η εταιρεία Hughes κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό και το Ε/Π άρχισε να παίρνει την τελική του μορφή. Το 1981 έλαβε την ονομασία «Apache» και το Φεβρουάριο του 1984 παραδόθηκε στον στρατό των ΗΠΑ το πρώτο Ε/Π AH-64A. Στην Αεροπορία Στρατού παραδόθηκαν το 1995.

Το Apache εξοπλισμένο με το σύστημα TADS, παρέχει στο πλήρωμα δυνατότητες ακριβούς ναυτιλίας και εκτέλεσης επιθέσεων ακριβείας σε όλες τις συνθήκες πτήσης. Ο οπλισμός του περιλαμβάνει πυραύλους AGM-114 Ηellfire, οι οποίοι με βεληνεκές άνω των 8.000 m, χρησιμοποιούνται κυρίως για καταστροφή τεθωρακισμένων και γενικά «σκληρών» στόχων.

Οι ρουκέτες Hydra-70 Hydra-70 των 70 mm πλήττουν εχθρικό προσωπικό, ελαφριά θωράκιση και γενικά «μαλακούς στόχους». Τέλος το ταχύβολο πολυβόλο M-230 των 30mm συμπληρώνει το οπλισμό του Ε/Π.

Υπάρχει επίσης εγκατεστημένος καταγραφέας video με δυνατότητα καταγραφής μέχρι 72 λεπτά. Ένα πολύτιμο εργαλείο για αποστολές αναγνώρισης και εκτίμησης ζημιών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιχειρησιακή χρησιμοποίηση: Επιθετικό Ε/Π

Εταιρεία κατασκευής: McDonnel Douglas

Κινητήρες: 2 GENERAL ELECTRIC T 700-GE-701C 3900 HP έκαστος

Mήκος : 57 feet 8 inc (17,2 m)

Yψος: 14 feet 1 inc (4,5 m)

Πλήρωμα: 2 (Kυβερνήτης, Πυροβολητής)

Οπλισμός: Πολ/λο M230 30mm (1.200 φυσίγγια) Ηydra-70 Folding-Fin Aerial Rockets 70mm (2,75 inc) (Μέχρι 76) Aντιαρματικοί πύραυλοι Hellfire AGM-114 (Μέχρι 36)

Μέγιστη ταχύτητα: 196 knots (363 km/h)

Tαχύτητα πλεύσης: 160 knots (296 km/h)

Βασικό Βάρος : 15.500 lbs (7.037 Kgr)

Mέγιστο Βάρος: 21.000 lbs (9.535 Kgr)

Ωφέλιμο Φορτίο: 5.500 lbs (2.500 Kgr)

Αυτονομία: 2 ώρες 30 λεπτά (α)

Παρατηρήσεις :(α) Ενδεικτικά. Ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες πτήσης και το είδος της αποστολής.

