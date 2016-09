Νέο βίντεο από το ISIS: Ανήλικος τζιχαντιστής εκτελεί αιχμάλωτο με περίστροφο (Video)

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα χθες 19 Σεπτεμβρίου οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

Στο 15λεπτο βίντεο που γυρίστηκε στη Μοσούλη του Ιράκ, και φέρει τον τίτλο «But If You Return, We Will Return 3» αποτυπώνεται η θέση του Ισλαμικού Κράτους για τους βομβαρδισμούς σε βάρος του.

Το πιο σοκαριστικό όμως είναι το γεγονός ότι σε αυτό πρωταγωνιστεί ένας ξανθό αγόρι παρότι δεν φαίνεται να είναι μεγαλύτερο από 10 ετών, είναι ντυμένο με στολή παραλλαγής και κρατάει ένα πιστόλι. Λίγο αργότερα το μικρό παιδί με τη βοήθεια ενός μεγαλύτερου σε ηλικία τζιχαντιστή εκτελεί έναν αιχμάλωτο που στέκεται μπροστά του φορώντας τη γνωστή πορτοκαλί στολή.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισλαμικό Κράτος χρησιμοποιεί μικρά παιδιά στα βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα. Εκτός, από το ξανθό αγόρι, τον περασμένο μήνα δημοσιοποίησε βίντεο με 5 παιδιά που πιστεύεται ότι έχουν καταγωγή από τη Βρετανία, την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Τυνησία και το Ουζμπεκιστάν να κρατάνε περίστροφα και να εκτελούν αιχμαλώτους.

