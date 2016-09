Το πρόγραμμα του Τσίπρα στη Νέα Υόρκη -Συναντήσεις με Ερντογάν και Μπαν Κι-Mουν

Στη Νέα Υόρκη για την 71η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα έχει τετ α τετ με τον γ.γ του ΟΗΕ Μπαν Κι-Mουν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου

Αναχώρηση από Αθήνα προς Νέα Υόρκη

Άφιξη στη Νέα Υόρκη

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου

08:30-19:30

12:00-13:00 (κατά προσέγγιση) Ολομέλεια της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τη διαχείριση προσφυγικών μεταναστευτικών μετακινήσεων μεγάλης κλίμακας

Ομιλία του Πρωθυπουργού

15:00-16:30 4η Στρογγυλή Τράπεζα της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τη διαχείριση προσφυγικών-μεταναστευτικών μετακινήσεων μεγάλης κλίμακας:#Global compact for responsibility-sharing for refugees; respect for international law

Ομιλία του Πρωθυπουργού

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου

08:00-08:30 Δεξίωση Υποδοχής από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ προς τιμήν των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων

08:30-09:00 Εκδήλωση Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και του Γ.Γ. του ΟΗΕ για την 1η επέτειο της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

09:00-11:00 Έναρξη της Γενικής Συζήτησης της 71ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

13:15-15:00 Παράθεση επίσημου γεύματος από Γ.Γ. του ΟΗΕ προς τιμήν των Επικεφαλής των Αντιπροσωπειών

15:30-18:30 Σύνοδος των Ηγετών για το Προσφυγικό υπό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ

Ομιλία του Πρωθυπουργού

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου

16:30-17:15 Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου

11:00-12:00 Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Aμερικής Δημήτριο

18:30-18:40 Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. Μπαν Κι-Mουν

19:00(κατά προσέγγιση) Ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου

Αναχώρηση από Νέα Υόρκη προς Βιέννη

Σημειώσεις: Όλες οι ώρες αναγράφονται σε τοπική ώρα Νέας Υόρκης (-7 ώρες από την ώρα Ελλάδας).

Το πρόγραμμα ενδέχεται να συμπληρωθεί ή να επικαιροποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

