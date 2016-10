Αυτές οι 6 τροφές καθαρίζουν τους πνεύμονες από τη νικοτίνη

Η νικοτίνη προκαλεί ταχεία αύξηση της πίεσης του αίματος και σοβαρές βλάβες στους πνεύμονες. Επιπλέον, ακόμη και αν κάποιος σταματήσει το κάπνισμα, η επίδραση της νικοτίνης μπορεί να διαρκέσει για χρόνια.

Η υγιεινή διατροφή και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορεί να σας βοηθήσουν να εξαλείψετε τη νικοτίνη από τον οργανισμό σας. Ορισμένες τροφές περιέχουν συστατικά τα οποία βοηθούν τον οργανισμό να καταπολεμήσει και να απομακρύνει με φυσικό τρόπο τα κατάλοιπα της νικοτίνης.

Δείτε τις 6 καλύτερες τροφές που θα σας βοηθήσουν να αποβάλλετε τη νικοτίνη από το σώμα σας:

Μπρόκολο: Είναι πλούσιο σε βιταμίνες C και Β5. Το κάπνισμα μειώνει τα επίπεδα της βιταμίνης C στον οργανισμό. Προσπαθήστε να καταναλώνετε περισσότερο μπρόκολο για την εξάλειψη της νικοτίνης από τον οργανισμό σας.

Πορτοκάλια: Ο χυμός πορτοκαλιού είναι πλούσιος σε βιταμίνη C. Η τακτική κατανάλωση πορτοκαλιών θα ενισχύσει το μεταβολισμό σας και θα μειώσει το στρες, το

Χυμός καρότου: Εάν καπνίζετε, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που ανάβετε ένα τσιγάρο η νικοτίνη παραμένει στο σώμα σας για τρεις ημέρες. Η νικοτίνη προκαλεί, επίσης, βλάβες στο δέρμα σας. Ο χυμός καρότων είναι καλός για το δέρμα και είναι πλούσιος σε βιταμίνες Α, C, Κ και Β, που έχουν αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές στην απομάκρυνση της νικοτίνης από τον οργανισμό.

Σπανάκι: Το σπανάκι είναι ένα από τα καλύτερα λαχανικά για την υγεία, διότι δεν είναι μόνο πλούσιο σε βιταμίνες, αλλά περιέχει επίσης μεγάλες ποσότητες φολικού οξέος.

Ακτινίδια: Αυτό το “θαυματουργό” φρούτο θα σας βοηθήσει να εξαλείψετε τη νικοτίνη από το σώμα σας. Τα ακτινίδια είναι πλούσια πηγή βιταμινών Α, C και Ε. Όταν καπνίζετε, τα επίπεδα αυτών των βιταμινών μειώνονται.

Νερό: Το κάπνισμα αφυδατώνει το σώμα σας. Σύμφωνα με πολλές έρευνες, με άφθονο πόσιμο νερό μπορείτε να σταματήσετε το κάπνισμα και να αποβάλλετε τη νικοτίνη από τον οργανισμό σας.

iatropedia.gr