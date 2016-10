Γιορτή ημέρας χαμόγελου στα κέντρα Αγγλικών ΦΗΤΑΜ

Με μεγάλο ενθουσιασμό και ακόμη μεγαλύτερα χαμόγελα, γιόρτασαν τα Κέντρα Αγγλικών «Ασημένια Φήταμ» σε Ρέθυμνο και Ατσιπόπουλο την Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου στις 7 Οκτωβρίου. Μικροί και μεγάλοι μαθητές όλων των επιπέδων ξεχύθηκαν στους δρόμους, συνοδεία των καθηγητών τους, με κίτρινα μπαλόνια στο χέρι και μοιράστηκαν με τους περαστικούς το χαμόγελό τους καθώς και μία γραπτή ευχή! Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Έτους Εθελοντισμού “Keep Smiling with QLS – From Children to Children” («Συνέχισε να Χαμογελάς με το QLS – Από Παιδιά σε Παιδιά»). Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του πανελλαδικού Δικτύου Ποιοτικών Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS που περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εθελοντισμού σχεδιασμένων από τα μέλη του Δικτύου σε στενή συνεργασία με τις καταξιωμένες εκπαιδεύτριες καθηγητών Lilika Kouri και Suzanne Antonaros. Την επόμενη ακριβώς ημέρα, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, η γιορτή συνεχίστηκε όταν η βραβευμένη Ομάδα Εθελοντών Anti–Bullying των Κέντρων Φήταμ μαζί με τα νέα μέλη της, συνέχισαν να μοιράζουν χαμόγελα μαζί με ενημερωτικό Anti-Bullying υλικό και αυτοκόλλητα στα πλαίσια της Γιορτής Αθλητισμού και Εθελοντισμού “Wheeling2Help” που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου για τη συλλογή χρημάτων με σκοπό την αγορά 5 αναπηρικών αμαξιδίων για την πόλη μας. Οι μαθητές των Κέντρων Φήταμ συγκέντρωσαν €150 τα οποία κατατέθηκαν για την ενίσχυση του συγκεκριμένου σκοπού..