Δια χειρός Παπαδουλάκη: Sitia so hard to say goodbye

Δύο διεθνείς διακρίσεις απέσπασαν τα video τουριστικής προβολής της Σητείας με τίτλο: «Sitia: So hard to say goodbye» με τη σφραγίδα του καταξιωμένου σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη.

Το βίντεο απέσπασε το 3ο βραβείο στο 7ο διεθνές φεστιβάλ τουριστικών ταινιών μικρού μήκους «ΥΠΕΡΙΑ», Αμοργός 2016. (https://www.facebook.com/yperiaconvention).

Επίσης απέσπασε ειδική μνεία στην κατηγορία «Σπότ έως 3 λεπτά» στο φεστιβάλ Tourfilm, Κάρλοβυ Βάρυ, Τσεχία 2016. (http://www.tour-film.cz/en/Tourfilm-International-competition/2016-Winning-spots).

Τα βίντεο τουριστικής προβολής της Επαρχίας Σητείας, «Sitia: So hard to say goodbye», «Sitia: So hard to say goodbye (short cut)», και «Sitia: Discover the authentic Crete» χρηματοδοτήθηκαν από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα: «Κρήτη-Πράσινη Ανάπτυξη», της Περιφέρειας Κρήτης. Ενώ η παραγωγή ήταν του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ.

