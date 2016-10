Η θέση της Πληροφορικής στα Σχολεία της Ευρώπης

Σήμερα, το 90% όλων των θέσεων εργασίας απαιτούν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο δεξιοτήτων στς ΤΠΕ. Μέχρι το 2020, η Ευρώπη αναμένεται να έχει έλλειψη 800.000 επαγγελματιών με δεξιότητες πληροφορικής. Όλο και περισσότερες χώρες σήμερα εντάσσουν τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως μέρος των σχολικών προγραμμάτων σπουδών.

Προγραμματισμός στο σχολείο

Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 15 χώρες της ΕΕ έχουν ήδη ενσωματώσει τον προγραμματισμό στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών τους. Αυτές είναι η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ισπανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία).

Μεταξύ αυτών, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν εντάξει τον προγραμματισμό μόλις πρόσφατα (το 2014-2015). Η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι θα ενσωματώσει τον προγραμματισμό στο πρόγραμμα σπουδών της το 2016. Και το Βέλγιο (Φλάνδρα) βρίσκεται σε συζητήσεις για το εάν θα ενσωματώσει τον προγραμματισμό στο σχολείο.

Σε τι επίπεδο;

Ήδη 9 χώρες της ΕΕ έχουν ενσωματώσει ή θα ενσωματώσουν σύντομα τον προγραμματισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό σχολείο). Οι χώρες που έχουν ήδη εντάξει το μάθημα είναι η Εσθονία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), ενώ θα το εντάξουν το Βέλγιο (Φλάνδρα), η Φινλανδία, η Πολωνία και η Πορτογαλία.

12 χώρες της ΕΕ έχουν ήδη εντάξει ή θα εντάξουν τον προγραμματισμό στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης ως γενικό μάθημα. Οι χώρες αυτές είναι η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία).

Υπολογιστική σκέψη

Ο προγραμματισμός δεν αφορά μόνο όσους ασχολούνται πολύ με τους υπολογιστές ή όσους αναζητούν απασχόληση στον τομέα των ΤΠΕ. Οι περισσότερες χώρες αναφέρουν ότι στόχος τους είναι επίσης να αναπτύξουν τη λογική σκέψη των μαθητών και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες είναι επωφελείς για όλους τους μαθητές.

Μετάφραση: Αλέξανδρος Ρονιώτης

Πηγές:

euroactiv.com

Anja Balanskat and Katja Engelhardt, «Computer program,ming and coding – Priorities, school curricula and initiatives across Europe», European Schoolnet, 2015