Κέντρα Αγγλικών «Ασημένια Φήταμ»: «Η αναγνώριση και οι εθελοντικές δράσεις συνεχίζονται»

Η αναγνώριση συνεχίζεται για την Ομάδα Εθελοντών Anti–Bullying που αποτελείται από μαθητές που φοιτούν ή έχουν ολοκληρώσει πλέον τη φοίτησή τους στα Κέντρα Αγγλικών «Ασημένια Φήταμ» Ρεθύμνου και Ατσιποπούλου. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα από τη βράβευσή τους από τον Βρετανό Πρέσβη κ. John Kittmer με το «Βραβείο Νταϊάνα» Πρωτα θλητών κατά του Εκφοβισμού, μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους δραστήριους αυτούς νέους και πάλι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, κόμης Charles Spencer, γνωστός για το συγγραφικό του έργο, αφιέρωσε με ιδιόχειρη αφιέρωση στην Ομάδα μία από τις πολυτελείς εκδόσεις του! Το πολύτιμο πακέτο έφτασε κατευθείαν από το κτήμα Althorp όπου μεγάλωσε και σήμερα αναπαύεται η πολυαγαπημένη πριγκίπισσα της Ουαλίας. Μέλη της Ομάδας Εθελοντών Anti-Bullying είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τη συλλεκτική αυτή έκδοση στα πλαίσια της συνάντησής τους με νέα μέλη για τη διοργάνωση των επόμενων δράσεών τους.

Έτος Εθελοντισμού QLS Εγκαινιάζοντας δυναμικά το 3ο έτος της Anti–Bullying Εκστρατείας τους, τα Κέντρα Φήταμ συμμετέχουν παράλληλα και στο Έτος Εθελοντισμού “Keep Smiling with QLS – From Children to Children” (Συνέχισε Να Χαμογελάς με το QLS – Από Παιδιά σε Παιδιά) με μία πλούσια σειρά εθελοντικών δράσεων και projects για όλο το σχολικό έτος. Η επίσημη ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί από το πανελλήνιο Δίκτυο Σχολείων QLS η Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Χαμόγελου.

Γιορτή Αθλητισμού και Εθελοντισμού “Wheeling2Help” Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, 5μμ-8μμ στην Πλατεία Μικρασιατών, τα Κέντρα Φήταμ θα συμμετάσχουν ενεργά στη Γιορτή Αθλητισμού και Εθελοντισμού “Wheeling2Help” για την αγορά 5 αναπηρικών αμαξιδίων για την πόλη μας. To “Wheeling2Help” είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και σκοπός της είναι, παράλληλα με τη διεξαγωγή ποδηλατοδρομίας που θα διασχίσει 20 ελληνικές πόλεις, να συλλέξει χρήματα με σκοπό την αγορά 5 αναπηρικών αμαξιδίων ανά πόλη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.giveandfund.com/giveandfund/project/wh. Προτελευταίος σταθμός της δράσης αυτής είναι το Ρέθυμνο, όπου στις 8/10 θα πραγματοποιηθεί η 3ωρη γιορτή, υπό την αιγίδα του Δήμου, με πλούσιο ψυχαγωγικό και ενημερωτικό πρόγραμμα από τους συμμετέχοντες φορείς. Τα Κέντρα Αγγλικών «Ασημένια Φήταμ» θα βρίσκονται εκεί μαζί με τη βραβευμένη Ομάδα Εθελοντών τους για να στηρίξουν έμπρακτα και ολόψυχα τη συγκεκριμένη αξιόλογη πρωτοβουλία με δραστηριότητες και ενημέρωση μικρών και μεγάλων πάνω στο επίκαιρο θέμα του σχολικού εκφοβισμού.