Κρητικιά η μοναδική τραγουδίστρια της παράστασης Cirque du Soleil που μαγεύει με τη φωνή της το κοινό

Η Ειρήνη Τορνεσάκη είναι η τραγουδίστρια στην παράσταση Kurios του Cirque du Soleil και υποδύεται το χαρακτήρα «Chanteuse de Rue».

Γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1991 στο Ηράκλειο. Στη διάρκεια των μαθητικών της χρόνων συμμετείχε στο Σύγχρονο Ωδείο Κρήτης όπου διδάχτηκε θέατρο και υποκριτική, χόρευε jazz χορούς για έξι μήνες, διδάχτηκε πιάνο για επτά χρόνια και τσέλο για πέντε χρόνια.

Το 2012 έλαβε το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ στην Επαγγελματική Μουσική και το 2016 ολοκλήρωσε το διαδικτυακό πρόγραμμα σπουδών του Berklee Online, του Μουσικού Κολεγίου Berklee, ως στιχουργός.

Όπως αναφέρει το ellines.com, ξεκίνησε τη καριέρα της ως τραγουδίστρια από πολύ μικρή ηλικία. Από το 1998 έως και το 2009, μαζί με τη Χορωδία Νέων του Δήμου Ηρακλείου, συμμετείχε σε πολλές περιοδείες στην Ευρώπη. Παράλληλα, από το 2004 έως και το 2008, ήταν τσελίστρια στην Ορχήστρα Εγχόρδων του Δήμου Ηρακλείου.

Το 2007, κέρδισε τη πρώτη θέση στο 13ο διαγωνισμό τραγουδιού της Κρήτης. Από το 2008 και για ένα έτος, ήταν τραγουδίστρια στο Anadromes Events Venue.

Το 2009, τραγούδησε μαζί με τη μπάντα της Έιμι Γουάινχαουζ στο Komedia, του Μπράιτον στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2010 έκανε τα φωνητικά στον Τζέιμς Μπέι. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε και στη 3η Διεθνή Συνάντηση Τζαζ στη Κρήτη.

Ένα χρόνο αργότερα, τραγούδησε το“One Voice”στο σόου“Anaudience with Barry Manilow” του καναλιού BBC-ITV1 και συμμετείχε στο single του Saw Doctor, “Indian Summer” καθώς και του Τζόνα Λιούι, “Kitchen at Parties”.

Τη περίοδο ‎2011-2014, τραγούδησε μαζί με τα συγκροτήματα Motown Supreme, Function Band και Goldwaxx.

Τον Απρίλιο του 2012, η Ε. Τορνεσάκη συνεργάστηκε με τους Classico Latino, τραγουδώντας για το τρίτο τους άλμπουμ “A Journey through Latin America”. Στη συνέχεια ταξίδεψε μαζί τους στη Κολομβία με σκοπό την προώθηση του άλμπουμ τους σε συναυλία στο Teatro Colsubsidio στη Μπογκοτά.

Η Ε. Τορνεσάκη, το 2013 τραγούδησε για την εταιρεία Wise Buddah Creative Ltd. και το 2014 συνεργάστηκε με τον Νικ Πιτέρα.

Από τον Ιανουάριο του 2014, εργάζεται στο Cirque Du Soleil στην παράσταση Kurios – Cabinet of Kuriosites, κάνοντας περιοδείες στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η μοναδική τραγουδίστρια στην παράσταση και ο χαρακτήρας της ονομάζεται ‘Chanteuse de Rue’, που σημαίνει τραγουδίστρια του δρόμου.

Το Φεβρουάριο του 2015, τραγούδησε για τη μικρής διάρκειας εικονικής πραγματικότητας ταινία του Kurios και κέρδισε το βραβείο “Day Time Emmy Award” και τον Σεπτέμβριο τραγούδησε τον εθνικό ύμνο της Αμερικής στο στάδιο Wrigley του Σικάγο.

cretapsot.gr