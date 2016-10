Οι εργασιακές σχέσεις επηρεάζουν την υγεία

Κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, αφιερώνει στη δουλειά του περίπου το 1/3 της ημέρας του. Μια νέα μετα-ανάλυση, που περιλαμβάνει 58 μελέτες και αφορά περισσότερους από 19.000 συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο, έδειξε ότι το πόσο έντονα ταυτιζόμαστε με τους συναδέλφους μας ή την εταιρεία στην οποία εργαζόμαστε, συνδέεται με την κατάσταση της υγείας μας και τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.

Αν και πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι το να βρουν μια δουλειά που ταιριάζει στην προσωπικότητα και τις ικανότητές τους είναι το κλειδί για μια καλή επαγγελματική ζωή, σύμφωνα με την παραπάνω μετα-ανάλυση η υγεία στο χώρο εργασίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές μας σχέσεις στο χώρο αυτό και πιο συγκεκριμένα από τις κοινωνικές ομάδες που δημιουργούμε.

Παλιότερες μελέτες που έχουν ασχοληθεί με τις εργασιακές σχέσεις των ανθρώπων, εστιάζουν σε θέματα που αφορούν την ικανοποίηση, τα κίνητρα παραγωγικότητας και τις προσωπικές επιδόσεις των εργαζομένων, αλλά πολύ λιγότερο με την υγεία και την ευεξία τους.

Η ανάλυση εμφανίζεται στο επιστημονικό περιοδικό «Personality and Social Psychology Review» της Society for Personality and Social Psychology (Εταιρεία για την Προσωπικότητα και την Κοινωνική Ψυχολογία).

newsbeast.gr