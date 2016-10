Οι 25 πολυεθνικές στις οποίες αξίζει να δουλεύεις – Οι 3 έχουν θυγατρικές στην Ελλάδα

Το Great Place to Work ανακοίνωσε την 6η ετήσια διεθνή λίστα World’s Best Multinational Workplaces, με τις 25 πολυεθνικές εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Τρεις από τις 25 πολυεθνικές που βραβεύτηκαν το οφείλουν και στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα καθώς διακρίθηκαν και στη χώρα μας για το εργασιακό τους περιβάλλον. Πρόκειται για τις SAS, MARS και 3M.

Η κατάταξη που δημοσιεύει το Great Place to Work είναι αποτέλεσμα της πιο εκτεταμένης ετήσιας έρευνας παγκοσμίως όσον αφορά στο εργασιακό περιβάλλον και αποτελεί αναγνώριση των ενεργειών και των πρακτικών των 25 καλύτερων πολυεθνικών.

Οι 16 από τις 25 πολυεθνικές που διακρίνονται έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Οι κλάδοι που συναντώνται συχνότερα στη λίστα είναι οι Information Technology και Manufacturing & Production. Η λίστα με τις Καλύτερες Πολυεθνικές «World’s Best Multinational Workplaces» στηρίζεται στα δεδομένα της έρευνας Best Workplaces που έγινε για τις επιμέρους εθνικές λίστες που συντάσσει το Great Place to Worκ.

Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις 25 καλύτερες πολυεθνικές εταιρείες στην υφήλιο όσον αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον. Μια εταιρεία για να ενταχθεί σε αυτή τη λίστα, πρέπει να διακριθεί τουλάχιστον σε 5 εθνικές λίστες Best Workplaces ανά τον κόσμο, να έχει τουλάχιστον 5000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και το 40% του εργατικού της δυναμικού να εργάζεται εκτός της χώρας στην οποία εδρεύουν τα κεντρικά της γραφεία.

Πρώτη στην κατάταξη είναι η Google και ακολουθεί η SAS Institute και την W.L. Gore, οι οποίες συνθέτουν την πρώτη τριάδα. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται αναλυτικά η κατάταξη.

