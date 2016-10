Ρεθύμνου: 8o Διεθνές Συνέδριο για το Αρχαίο Μυθιστόρημα (RICAN 8)

Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών του Tμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει το Όγδοο Διεθνές Συνέδριο του Ρεθύμνου για το Αρχαίο Μυθιστόρημα (RICAN 8) στις 14-15 Οκτωβρίου. Το συνέδριο αρχίζει την Παρασκευή στις 10.00 π.μ., περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις συνεδρίες και θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο ‘ACHILLION PALACE’ (Γιαμπουδάκη 27).

Η συγκεκριμένη σειρά συνεδρίων οργανώνεται ανά διετία από το 2001 και αποτελεί εκδήλωση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μελετητών του αρχαίου μυθιστορήματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Το συνέδριο εδραιώθηκε χάρη στο υψηλό επίπεδο των ανακοινώσεων, την πρωτοτυπία των θεμάτων, τα ποιοτικά κριτήρια που ισχύουν σε όλα τα επίπεδα της διοργάνωσης και τον περιορισμένο αριθμό των προσκεκλημένων ομιλητών. Οι ομιλητές είναι ερευνητές κύρους από πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και το συνέδριο παρακολουθεί κάθε φορά σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών και μελετητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πρακτικά των συνεδρίων δημοσιεύονται σε ολλανδικό εκδοτικό οίκο και αποτελούν ουσιαστικές συμβολές στη σύγχρονη έρευνα για το αρχαίο μυθιστόρημα.

Το θέμα του 8ου συνεδρίου είναι Material Culture and the Ancient Novel (Υλικός πολιτισμός και αρχαίο μυθιστόρημα). Αφορά στη μελέτη του αρχαίου μυθιστορήματος ως πηγής για τον υλικό πολιτισμό και τις πολιτισμικές αξίες της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Οι ανακοινώσεις επικεντρώνονται στη λογοτεχνική αναπαράσταση έργων τέχνης, μνημείων και αντικειμένων της καθημερινής ζωής. Επίσης, θα συζητηθεί η συνάφεια του μυθιστορήματος με την κοινωνική και θρησκευτική πραγματικότητα του αρχαίου κόσμου και θα ανιχνευθούν τόποι στους οποίους τέμνεται η αρχαιολογική έρευνα με τη λογοτεχνία και την κριτική της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το πρόγραμμα στη διεύθυνση: http://www.philology.uoc.gr/conferences/RICAN