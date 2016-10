Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο Ευρωπαϊκό Έργο SAVE για την αντιμετώπιση της Βίας στην Ευρώπη

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στην τελευταία συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου «SAVE» – «Solution Against Violence in Europe», «Αντιμετώπιση της Βίας στην Ευρώπη», του προγράμματος DAPHNE III, που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία της Ιταλίας. To «SAVE» επιδιώκει να διαμορφώσει ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο μοντέλο πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών βίας στα παιδιά με τη χρήση Καινοτόμων Εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ICT tools). Οι εταίροι του έργου εκπροσωπούν Περιφέρειες, Πανεπιστήμια και άλλους φορείς του κοινωνικού τομέα από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία. Από την Ελλάδα συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης. Το έργο υλοποιείται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του έργου από όλους τους εταίρους. Ειδικότερα αναλύθηκαν στατιστικά δεδομένα ενημέρωσης και ανίχνευσης περιστατικών βίας σε παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε τα δικά της στοιχεία αντιστοίχως τα οποία κατέγραψε σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου & τον Συμβουλευτικό Σταθμό Ηρακλείου. Ειδική αναφορά δόθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με δομές των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας στην Κρήτη για τη διαχείριση περιστατικών βίας στα παιδιά. Η συζήτηση έγινε με την παρουσία εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Δικτύων «ELISAN» («European Local Inclusion and Social Action Network»: «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Ένταξης και Κοινωνικής Δράσης») & «ENSA» («European Network of Social Authorities»: «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών»), των οποίων η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί μέλος, με έμφαση στις προοπτικές συνέχειας και συνέργιας επερχόμενων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης. Την παρουσίαση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του έργου και τις προοπτικές εφαρμογής του στο άμεσο μέλλον στην Κρήτη παρουσίασαν, η Δρ. Βλασάκη Κατερίνα (Περιφέρεια Κρήτης/συντονίστρια του έργου), και η κοινωνιολόγος MSc Μαρκάκη Καλλιόπη (Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου/ειδική στην θεματική ενότητα του έργου για τη βία στα παιδιά).