Το Wines of Crete στο 1ο Συνέδριο Οινοτουρισμού στην Σαντορίνη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου συνεδρίου Οινοτουρισμού που πραγματοποιήθηκε 14-16 Οκτωβρίου 2016 στην Σαντορίνη. Στόχος του συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την «Ηλιότοπος Συνέδρια», ήταν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στον οινικό και τον τουριστικό κλάδο.

Το Wines of Crete συμμετείχε με δύο εισηγήσεις στην ειδική συνεδρία με τίτλο: “Wine Tourism in Greece: The role of Bottom-Up Initiatives”, στην οποία παρουσιάστηκαν τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η πρώτη εισήγηση έγινε από το Νίκο Μηλιαράκη, Πρόεδρο του Wines of Crete και αφορούσε την δεκαετή πορεία του Δικτύου Οινοποιών. Το Wines of Crete παρουσιάστηκε ως παράδειγμα συλλογικότητας, που αναπτύχθηκε με ένα διττό στόχο. Αφενός, την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του κρητικού κρασιού, και, αφετέρου, τη δημιουργία οινοτουριστικού ρεύματος στο νησί. Επιπλέον, επισήμανε τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, για την προβολή και προώθηση του Κρητικού Αμπελώνα αλλά και την καθιέρωση του νησιού ως οινικού προορισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις συνέργειες που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των Οινοποιών, της Περιφέρειας Κρήτης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και φυσικά της τοπικής κοινωνίας. Το Wines of Crete, σύμφωνα με τον κο Μηλιαράκη, αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες προς τους Οινοποιούς – μέλη του, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και τοπικά προγράμματα χρηματοδότησης και φροντίζει για την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση της ομάδας του. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές κατευθύνσεις και οι μελλοντικές προοπτικές για την περαιτέρω εξέλιξη του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης.

Αμέσως μετά, ακολούθησε η δεύτερη εισήγηση από την Ηρώ Σταυρακάκη, social media manager του Δικτύου. Κατά την παρουσίαση αυτή, αναπτύχθηκαν οι δράσεις με τις οποίες το Wines of Crete αξιοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προβάλει και να προωθήσει το οινοτουριστικό προϊόν της Κρήτης. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται καθώς και οι τρόποι με τους οποίους ενισχύουν την εικόνα του οινοτουριστικού προϊόντος του νησιού και την προσέλκυση επισκεπτών στα οινοποιεία – μέλη του Δικτύου. Επιπλέον παρουσιάστηκαν και ποσοτικά στοιχεία, τα οποία τεκμηρίωσαν την επιτυχή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέχρι σήμερα.

H Δρ. Μαρία Αλεμπάκη, μέλος της Επιτροπής του Συνεδρίου, αναφερόμενη στο Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης στην εισαγωγική της παρουσίαση για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην Ελλάδα, υπογράμμισε: «Τα δύο Δίκτυα, Δ.Ο.Ν.Η. και Δ.Ο.Ν.Χ.Ρ., συνεργάζονται υποδειγματικά κάτω από την ομπρέλα του Wines of Crete για την ανάπτυξη και την προώθηση του οινοτουριστικού προϊόντος της Κρήτης».

Παρών στο συνέδριο ήταν και ο Γιάννης Μπουτάρης, οινοποιός και Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο οποίος τιμήθηκε για τη μακρόχρονη προσφορά του στο χώρο του κρασιού και του οινοτουρισμού.

Στο τέλος του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε Στρογγυλό Τραπέζι για τις δυνατότητες ανάπτυξης του Οινοτουρισμού στην Ελλάδα με θέμα: «Ανιχνεύοντας τις προκλήσεις και διαμορφώνοντας ένα κοινό όραμα», με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Συμπερασματικά αναφέρθηκαν οι ανάγκες για ην θέσπιση ολοκληρωμένης νομοθεσίας για τον οινοτουρισμό, η ανάπτυξη συνεργειών και δράσεων συνεργασίας μεταξύ οινοποιείων, επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας, τοπικών αρχών, Περιφέρειας και κεντρικού κράτους καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων στις οινοτουριστικές επιχειρήσεις αλλά στην εστίαση.

Επόμενος σταθμός για το Wines of Crete, η Αθήνα όπου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση Κρητικού κρασιού ΟιΝοτικά στις 30 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».