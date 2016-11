Εκλογές ΗΠΑ 2016: Η νίκη του Τραμπ «βύθισε» τις αγορές

Ο ιαπωνικός Nikkei σημείωσε πτώση 5,36% στο κλείσιμο της συνεδρίασης – «Βουτιά» για το δολάριο – Sell off στις ασιατικές αγορές – Σοκ στις αγορές συναλλάγματος – Aπώλειες στις ευρωαγορές

Υπό κατάρρευση είναι οι διεθνείς αγορές, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και επισήμως, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, κερδίζοντας τη Χίλαρι Κλίντον στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ 2016.

Ο ιαπωνικός Nikkei ήταν αυτός που υποχώρησε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, σημάδι ότι οι επενδυτές δεν ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Το γεν, επενδυτικό καταφύγιο σε καιρούς μεταβλητότητας στις αγορές, έχει καταγράψει ράλι έναντι του δολαρίου.

Αναλυτικότερα, o Nikkei έκλεισε με πτώση 5,36% στις 16.521 μονάδες, ο Asia Dow σημείωσε πτώση 3,07% στις 2.855 μονάδες, ο Hang Seng κατλεγραψε απώλειες της τάξης του 2,92% στις 22.242 μονάδες, ενώ πιο ψύχραιμη ήταν η αντίδραση στην Κίνα με τον Shanghai Composite να υποχωρεί κατά 0,43% στις 3.134 μονάδες.

«Οι αγορές βρίσκονται σε πανικό, τώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αναδεικνύεται νικητής. Ο Τραμπ έχει πάρει τις δύο σημαντικότερες πολιτείες, τη Φλόριντα και το Οχάιο. Αν όντως κερδίσει τότε οι δημοσκοπήσεις θα έχουν και πάλι «κοροϊδέψει» τις αγορές» σχολίαζε νωρίτερα η Kathleen Brooks, διευθύντρια έρευνας στην City Index.

Ο δείκτης δολαρίου υποχωρεί κατά 1,69% στις 96,204 μονάδες.

Ο χρυσός για άμεση παράδοση ενισχύεται κατά 3,87% στα 1.324,6 δολάρια η ουγγιά.

Το χρηματιστήριο του Λονδίνου φαίνεται πως αντέδρασε θετικά μετά τον λόγο του Τραμπ.

Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κατά 3,73% στα 43,3 δολάρια το βαρέλι, έχοντας διαμορφωθεί στα 44,83 δολάρια στη Wall Street. Η τιμή του Brent υποχωρεί κατά 3,34% στα 44,5 δολάρια το βαρέλι.

«Οι αγορές βρίσκονται σε πανικό, τώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αναδειχθεί νικητής. Ο Τραμπ έχει πάρει τις δύο σημαντικότερες πολιτείες, τη Φλόριντα και το Οχάιο. Αν όντως κερδίσει τότε οι δημοσκοπήσεις θα έχουν και πάλι «κοροϊδέψει» τις αγορές» σχολίασε νωρίτερα η Kathleen Brooks, διευθύντρια έρευνας στην City Index.

«Βουτιά» για το δολάριο – Σοκ στις αγορές συναλλάγματος

«Βουτιά» καταγράφει εν τω μεταξύ και το δολάριο.

Η νίκη του Τραμπ αποτελεί το δεύτερο πλήγμα στις αγορές συναλλάγματος σε λιγότερο από πέντε μήνες, καθώς τον Ιούνιο οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της εξόδου της χώρας από την Ε.Ε.

Το δολάριο υποχωρεί κατά 3,5% έναντι του γεν, στα 101,94, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από το Brexit. Έναντι του ευρώ υποχωρεί κατά 1,8% και έναντι του ελβετικού φράγκου υποχωρεί κατά 2%.

«Πρόκειται για μια τεράστια πολιτική αναταραχή. Η σημασία του γεγονότος είναι μη μετρήσιμη» σχολίασε ο Jeremy Cook, επικεφαλής οικονομολόγος στην World First U.K. Ltd.

Πλέον οι αγορές αποτιμούν το ενδεχόμενο η Fed να μην προχωρήσει στην αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, όπως αναμενόταν, καθώς η μεταβλητότητα εντείνεται.

Υποχωρεί η ευρωπαϊκή αγορά παραγώγων

Μεγάλη πτώση καταγράφεται σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά παραγώγων, η οποία υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδό μετά την ψήφο υπέρ του Brexit στο δημοψήφισμα του Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι επενδυτές μοιάζουν αποσβολωμένοι μπροστά στη νίκη του Τραμπ.

Ο δείκτης παραγώγων Euro STOXX 50 κατέγραφε υποχώρηση 4,2%, ενώ ο δείκτης παραγώγων STOXX 600 υποχωρούσε κατά 4,1%. Τα παράγωγα των δεικτών FTSE, DAX and CAC υποχωρούσαν από 3,3% ως 3,9%.

«Άλμα» 5% καταγράφει ο χρυσός

«Άλμα» σχεδόν 5% καταγράφει ο χρυσός. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο εδώ και πέντε εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή «καταφύγια».

Ο χρυσός για άμεση παράδοση ενισχύθηκε έως τα 1.337,4 δολάρια η ουγγιά.

«Αν ο Τραμπ κερδίσει θα υπάρξει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τα πού θα κινηθεί η πολιτική του, επομένως θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα στους τίτλους υψηλού κινδύνου και έτσι βραχυπρόθεσμα οι επενδυτές θα συγκεντρωθούν στον χρυσό» σχολίασε πριν το τελικό αποτέλεσμα ο Mark Watkins, manager επενδύσεων στην The Private Client Group of U.S. Bank.

«Η αναταραχή στις αγορές δείχνει ότι η νίκη του Τραμπ πιθανότατα θα εκτροχιάσει την απόφαση της Fed για την αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Δεδομένου ότι η αγορά έχει προεξοφλήσει μια αύξηση των επιτοκίων, νομίζω ότι θα δούμε ένα rebalancing τις επόμενες μέρες» προσέθεσε ο Craig Erlam, αναλυτής στην Oanda.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι για άμεση παράδοση ενισχύεται έως τα 18,84 δολάρια η ουγγιά.

protothema.gr