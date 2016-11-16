Ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου

Η Ενορία μας με την ευλογία του σεπτού Ποιμενάρχου μας κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ πραγματοποιεί ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 στα Ιερά και πανσεβάσμια προσκυνήματα της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΡΑΣΜΑ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΓΕΝΝΗΤΟΡΟΣ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΛΛΙΝΑΡΙ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ – ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΣΗ ΙΕΡΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΚΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ – ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΡΑΣΜΑ – ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΨΑΡΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΟΥΝΤΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΙΜΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 10€
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 7:00 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΜΠΕ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
π. Δημήτριος ΚΙΝ. 6977 13 56 80 – 28310 55931
π. Χαράλαμπος 6934316263 – 28310 25607
Εκ της Ενορίας