Η Κρητικιά που «δίνει ζωή» στα ρομπότ

Η Λυδία Καβράκη είναι Επιστήμων της Πληροφορικής και Καθηγήτρια Πληροφορικής και Εμβιομηχανικής της Έδρας Noah Harding του Πανεπιστημίου Rice, στο Χιούστον του Τέξας. Έχει διακριθεί για τη δουλειά της σχετικά με το σχεδιασμό κίνησης στα ρομπότ και τη βιοπληροφορική.

Η Δρ. Καβράκη κατάγεται από την Κρήτη και εκεί έκανε τις σπουδές της στην Πληροφορική, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της και πάλι στην Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Stanford, ενώ το 2004 ξεκίνησε να εργάζεται στη σχολή του Πανεπιστημίου Rice.

Το βασικό ερευνητικό πεδίο της είναι οι φυσικοί αλγόριθμοι και η εφαρμογή τους στη ρομποτική (robot motion planning, hybrid systems, formal methods in robotics, assembly planning, micromanipulation, and flexible object manipulation), τη δομική βιολογία και τη βιο-πληροφορική.

Τον Μάιο του 2016 κέρδισε το βραβείο “Presidential Award for Mentoring” (βραβείο για τη διδασκαλία και προσφορά στην εκπαίδευση). Το βραβείο δίνεται σε ένα μέλος του Πανεπιστημίου Rice επιβραβεύοντας για την αφοσίωση που δείχνει στην καθοδήγηση και εκπαίδευση μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών φοιτητών.

H Δρ. Καβράκη έχει επίσης βραβευθεί από τον Σύλλογο Μηχανημάτων Υπολογισμού (Association for Computing Machinery -ACM) με το βραβείο Grace Murray Hopper για τη συνεισφορά της στην επιστήμη. Στις διακρίσεις της περιλαμβάνονται ακόμα τα NSF Career Award, Υποτροφία Sloan, βραβείο για τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα σε νεαρή ηλικία από τον οργανισμό ΙΕΕΕ για τη Ρομποτική και τον Αυτοματισμό, η αναγνώριση σαν κορυφαία νέα ερευνήτρια από το περιοδικό τεχνολογίας του ΜΙΤ και το βραβείο Duncan για τη διάκρισή της στην έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Rice.

Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει περισσότερα από 200 επιστημονικά άρθρα εγκεκριμένα από άλλους επιστήμονες και είναι μία εκ των συγγραφέων του βιβλίου Ρομποτικής «Principles of Robot Motion» που έχει εκδοθεί από το ΜΙΤ. Το 2002 το περιοδικό Popular Science την κατέταξε στα βραβεία “Brilliant 10” και την ίδια χρονιά το MIT Tecnhology Review την κατέταξε στην ετήσια λίστα των 35 πρωτοπόρων επιστημόνων που είναι κάτω των 35 ετών.

Είναι στη συντακτική ομάδα του International Journal of Robotics Research (για την έρευνα στη Ρομποτική), του περιοδικού ACM/IEEE Transactions για την Υπολογιστική Βιολογία και τη Βιοπληροφορική, των Computer Science Review, Big Data, και PeerJ Computer Science. Είναι επίσης στη συντακτική ομάδα των Annual Reviews for Robotics, Control, and Autonomous Systems, Annual Review, καθώς και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου Springer Tracts in Advanced Robotics. Είναι επίσης μέλος στους οργανισμούς ACM, IEEE, the Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), the American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE), the American Association for the Advancement of Science (AAAS), the World Technology Network (WTN), και έχει επίσης λάβει το βραβείο διάκρισης των Γυναικών στην Επιστήμη από τον οργανισμό BioHouston.

«Είμαι τυχερή που είχα αυτή τη θέση, που είχα πολυάριθμες εμπειρίες που με έκαναν να φτάσω σε αυτό το σημείο στην καριέρα μου», λέει η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της. Μπορεί όμως να γίνει διάκριση ανάμεσα στην καθοδήγηση γενικότερα από τη μια, και στη διδασκαλία από την άλλη; «Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να καθοδηγείς σωστά και να παρέχεις συμβουλές στους φοιτητές όσο τους διδάσκεις. Δεν είναι διαφορετικές δραστηριότητες, είναι ένα και το αυτό. Και το απολαμβάνω, μου αρέσει. Νομίζω πως μπορώ να κάνω πραγματικά τη διαφορά για μερικούς ανθρώπους», λέει στην ίδια συνέντευξη.

ellines.com