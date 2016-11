Μοσκοβισί: Ανοικτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα – Πρέπει να μείνει το ΔΝΤ

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Αθήνα, καθώς το ενδεχόμενο να κληθεί να πάρει πρόσθετα μέτρα όχι μόνο δεν απομακρύνεται αλλά αντιθέτως ενισχύεται, όπως προκύπτει από δηλώσεις που έκανε ο Π. Μοσκοβισί μετά από τις συναντήσεις του στο υπουργείο Οικονομικών.

Με φόντο τη σφοδρή επίθεση του Ε. Τσακαλώτου στο ΔΝΤ και τα «καρφιά» του για τη στάση του Πόντιου Πιλάτου που έχει επιλέξει η ευρωπαϊκή πλευρά, ο Επίτροπος Μοσκοβισί μετά από τις επαφές που είχε με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Οικονομίας, όχι μόνο δεν επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να ζητηθούν νέα δημοσιονομικά μέτρα αλλά αντιθέτως φρόντισε να στείλει διπλό μήνυμα:

Το ΔΝΤ πρέπει να μείνει στο Πρόγραμμα

Οι Θεσμοί εργάζονται όλοι μαζί.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να ζητηθούν από την Ελλάδα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, προκειμένου να κρατηθεί το ΔΝΤ στο Πρόγραμμα, ο Π. Μοσκοβισί απάντησε ως εξής:

«Χρειαζόμαστε μια συνολική συμφωνία (global deal) συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων, της αξιολόγησης και της διευθέτησης του χρέους ως το τέλος του έτους. Χρειαζόμαστε το ΔΝΤ στο πρόγραμμα (we need to have IMF on board) και οι θεσμοί εργάζονται από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση σε πολύ καλό πνεύμα. Δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο σαν να μιλάμε για διαιρεμένους Θεσμούς. Οι Θεσμοί εργάζονται όλοι μαζί και από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση και αυτό το συζήτησα με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο».

Πώς μπορεί να ερμηνεύσει κανείς τις παραπάνω δηλώσεις; Ότι το μπλοκ των δανειστών θα εμφανιστεί ή τουλάχιστον θα επιχειρήσει να εμφανιστεί αρραγές απέναντι στην ελληνική πλευρά όταν φτάσει η ώρα του… λογαριασμού, δηλαδή όταν η συζήτηση για το Χρέος και τις παραμέτρους του φτάσει στο τι μπορεί να κάνει η ευρωπαϊκή πλευρά και τι πρέπει να κάνει η Αθήνα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ρητορική που χρησιμοποιεί ακόμα και η συνήθως φιλική Κομισιόν δείχνει ότι η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα δεν μπορεί να ποντάρει στο «σπάσιμο» του αντίπαλου στρατοπέδου και στην απομόνωση του ΔΝΤ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό όχι μόνο για το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων αλλά και για τις συζητήσεις γύρω από τα εργασιακά που έχουν προσκρούσει σε τοίχο αδιαλλαξίας.

Δεν θέλουμε τέταρτο μνημόνιο

Λίγο αργότερα, μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ο Πιέρ Μοσκοβισί επανέλαβε ότι πρέπει υπάρχει σταθερή οικονομική διακυβέρνηση και αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, χωρίς να υπάρξει επιστροφή σε μη βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές του παρελθόντος.

Οπως είπε μάλιστα «θέλουμε να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα και να είναι το τελευταίο», και πως «δεν θέλουμε να υπάρξει τέταρτο πρόγραμμα».

Υπεραμύνθηκε εκ νέου της σημασίας επίτευξης συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο (staff level agreement) πριν από το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, εκτιμώντας ότι είναι εφικτή. Επανέλαβε δε ότι το ΔΝΤ «είναι σημαντικό να συμμετέχει ως εγγυητής», ενώ υποστήριξε ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στην εργατική νομοθεσία ώστε να διασφαλίζεται η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τσακαλώτος: Επίθεση κατά ΔΝΤ-Βερολίνου, υπόνοιες για εκλογές

Νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος εξαπέλυσε βολές τόσο κατά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όσο και κατά του Βερολίνου. Μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως αν δεν κλείσει η 2η αξιολόγηση η κυβέρνηση Τσίπρα δεν θέλει να υπογράψει 4ο Μνημόνιο, άρα η χώρα θα πάει σε εκλογές.

Μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με τίτλο «Greece and the global disruptive environment»», ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ υποστήριξε μεταξύ άλλων πως αν δεν κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, δεν θα υπάρξει συζήτηση για το χρέος. «Και χωρίς τη συζήτηση για το χρέος δεν θα υπάρξει ένταξη στην νομισματική χαλάρωση. Και χωρίς το QE δεν θα μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να βγει στις αγορές στα τέλη του 2017, το πολύ αρχές του 2018. Έτσι και οι Ευρωπαίοι και εμείς δεν θα έχουμε καταρτίσει ένα πρόγραμμα που να ολοκληρώνεται με την έξοδο στις αγορές».

Μάλιστα ξεκαθάρισε ακόμη ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχθεί να πάρει άλλα μέτρα λόγω των διαφορών ΔΝΤ με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, υπενθυμίζοντας ότι η Αθήνα έχει εφαρμόσει κατά γράμμα το μνημόνιο.

Ανοιχτά μέτωπα τα εργασιακά και τα δημοσιονομικά

Ο κ. Τσακαλώτος προχώρησε ασκώντας κριτική στο ρόλο των ευρωπαϊκών Θεσμών λέγοντας ότι παρότι έχουν βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση ώστε να επιτευχθεί συμβιβασμός, και έχουν κάνει συμβιβασμούς στα εργασιακά για να εντάξουν το ΔΝΤ, δεν μπορούν να διαπραγματεύονται για τα εργασιακά εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Έχουν χρέος προς τους Ευρωπαίους πολίτες να διαπραγματεύονται με γνώμονα τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές και να μη θεωρούν ότι μια χώρα που είναι σε πρόγραμμα έχει μειωμένα δικαιώματα

Μιλώντας για τις αντιρρήσεις που εκφράζει το ΔΝΤ ο κ.Τσακαλώτος είπε πως ένα από τα αγκάθια των διαπραγματεύσεων αφορά τα εργασιακά. Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται βάσει των όρων του τελευταίου προγράμματος στήριξης, σύμφωνα με το οποίο καλείται να νομοθετήσει αλλαγές σε σχέση με τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ..

Πλεονάσματα -«Τη διαφορά ΔΝΤ-Ευρώπαιων δεν θα τη λύσουμε στην πλάτη μας»

Αναφερόμενος στο στόχο που καλείται να πιάσει η κυβέρνηση για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018, ο κ. Τσακαλώτος παραδέχτηκε ότι εκεί υπήρχε ένα κενό λόγω του νέου προγράμματος για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που θα εφαρμοστεί το 2017 και που έπρεπε να καλυφθεί. «Ενώ το ΔΝΤ υποστηρίζει πως δεν είναι διατηρήσιμο το 3,5% αντί να τα βάλουν με τους ισχυρούς της ΕΕ για μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους, στρέφονται κατά της αδύναμης Ελλάδας. «Αυτό δεν είναι θαρραλέα απόφαση. Αν υποστηρίζουν ότι το χρέος δεν είναι το πρόβλημα της αλλά η ανταγωνιστικότητα να συμφωνήσουμε σε χαμηλότερα πλεονάσματα κατά μία μονάδα και να δεσμευθούμε εμείς ότι αυτή η μονάδα θα πάει σε μείωση φόρων και εισφορών επιχειρήσεων.

Οποιο δημοσιονομικό χώρο δημιουργήσουμε εμείς να τον δώσουμε για κοινωνική προστασία αλλά όποια μείωση πλεονασμάτων πάρουμε να πάει στην ανταγωνιστικότητα. Τη διαφορά ΔΝΤ-Ευρώπαιων δεν θα τη λύσουμε στην πλάτη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

