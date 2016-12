Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για τη διδασκαλία πολυπολιτισμικών ομάδων εκπαιδευόμενων

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης Κρήτης (EELI Crete) συμμετείχε στη πρώτη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Erasmus+ /ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με τίτλο «TALKING – Transactional Analysis Learning for Keeling over the INtercultural Gap». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 27 και 28 Οκτώβρη, στις δομές του συντονιστή εταίρου του σχεδίου Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 4 (CPIA4). Η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει περιφέρειες, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ινστιτούτα και εταιρείες από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ισπανία, και τη Σλοβενία.

Στόχος του προγράμματος «TALKING – Transactional Analysis Learning for Keeling over the INtercultural Gap» είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών σχετικά με την αναβάθμιση των εκπαιδευτών που ασχολούνται με την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων μεταναστών. Το σχέδιο θα διαρκέσει δυο χρόνια και προβλέπει την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν την ενίσχυση των επικοινωνιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών αναφορικά με τη διαχείριση πολυπολιτισμικών ομάδων εκπαιδευόμενων, βάσει των αρχών της Συναλλακτικής Ανάλυσης. Το μοντέλο της Συναλλακτικής Ανάλυσης είναι ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα στις ψυχολογικές θεωρίες σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για μια μεθοδολογία που ευνοεί ιδιαίτερα τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης με τους μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου οι εταίροι της κοινοπραξίας θα αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτές ενηλίκων. Στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευτές γνώσεις και ικανότητες που αφορούν τις βασικές έννοιες του μοντέλου της Συναλλακτικής Ανάλυσης, με ιδιαίτερη αναφορά στις κοινωνικογνωστικές θεωρίες και στις θεωρίες για τις αντικειμενότροπες σχέσεις.

Στην παρούσα φάση οι εταίροι εργάζονται στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος και στην ανάπτυξη των ενοτήτων του σεμιναρίου. Έπειτα από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ποιοτικός έλεγχος των εκπαιδευτικών υλικών μέσα από την υλοποίηση πιλοτικού σεμιναρίου. Το πιλοτικό σεμινάριο του σχεδίου θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, και υπεύθυνος φορέας για τη διοργάνωσή του θα είναι το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης Κρήτης (EELI Crete). Το πιλοτικό σεμινάριο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2018, θα διαρκέσει 7 ημέρες, και θα συμμετάσχουν 35 εκπαιδευτές από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αγγλία, την Ισπανία, και τη Σλοβενία.