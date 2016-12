Δυο σχολεία «Νοιάζονται», «Δρουν» και συγκινούν

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δυο σχολεία, το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Κρήτης και το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, ένωσαν το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου τις δυνάμεις τους με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι και τα δύο σχολεία που συμμετέχουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» με σκοπό την καλλιέργεια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο σχολείο. Έχοντας ως κύριο στόχο την εμπλοκή των μαθητών τους σε βιωματικές δράσεις που διαμορφώνουν ενεργούς πολίτες οι οποίοι «Νοιάζονται και Δρουν», συνεργάστηκαν για να στείλουν μηνύματα αγάπης, ελπίδας, ειρήνης και ανθρωπιάς! Και δεν θα μπορούσαν να το κάνουν σε καλύτερο μέρος από το χωριό του Αϊ Βασίλη που διοργανώνει κάθε χρόνο το 16ο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί όπου δεκάδες εθελοντές, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, δίνουν τα τελευταία χρόνια το καλύτερο παράδειγμα εθελοντισμού και προσφοράς για να στηρίξουν ανθρώπους και δομές που το έχουν ανάγκη.

Μπροστά στο σπιτάκι του Αϊ Βασίλη και ανάμεσα σε δεκάδες επισκέπτες τα ταρανδάκια του Πειραματικού Γυμνασίου ξεκίνησαν το πρόγραμμα χορεύοντας κάτω από τους ήχους του «One for all and all for one» ύψωσαν μια κόκκινη καρδιά με το σύνθημα «Νοιάζομαι και Δρω γιατί Αγαπώ», και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Τη σκυτάλη πήρε το τραγούδι «Διαφορετικοί» με την εκφραστική φωνή του Χρήστου Αναγνωστάκη, μαθητή του Πειραματικού Λυκείου και ένα μικρό δρώμενο επί σκηνής από τα παιδιά του Πειραματικού Γυμνασίου που καθήλωσε τους θεατές. Το μήνυμα δε του μικρού ξωτικού, μαθήτρια της Α΄ τάξης του Δημοτικού, «Είμαστε όλοι διαφορετικοί είμαστε όλοι ίσοι» άγγιξε τις καρδιές όλων! Τέλος, τα παιδιά της Ε΄ τάξης του Δημοτικού μαζί με τα παιδιά του γυμνασίου ένωσαν τις μελωδικές φωνές τους για να τραγουδήσουν το «Χέρια σαν κι αυτά» και να δώσουν κι αυτά το δικό τους μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης.

Τις καλλιτεχνικές δράσεις ακολούθησε ένα εικαστικό εργαστήρι την επιμέλεια του οποίου είχαν οι εκπαιδευτικοί του Πειραματικού Γυμνασίου. Εκεί οι μαθητές του δημοτικού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από εικαστικές δραστηριότητες υπό τη καθοδήγηση των μαθητών του γυμνασίου. Όλοι έβαλαν ένα «χεράκι» για να καταλάβουν ότι «…όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ανεξάρτητα από το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία…». Έφτιαξαν origami περιστέρια και τα άφησαν να πετάξουν ελεύθερα στο «Δέντρο της Ειρήνης». Τέλος, έστειλαν τις δικές τους ευχές στα παιδιά του κόσμου με τα «Καραβάκια της Ελπίδας»:

«Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να έχουν ένα σπίτι» Δανάη

«Εύχομαι όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και χαρά» Έμη

«Θα ήθελα να ευχηθώ να έχουν όλες οι χώρες ειρήνη» Δήμητρα Θ.

«Μακάρι κανένα παιδί στον κόσμο να μη ζήσει τον πόλεμο ξανά» Βασίλης