Ευρωπαϊκό βραβείο στη Κρήτη για πολιτικές που υλοποιούνται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Το βραβείο «Υποψήφιος Τόπος Αναφοράς» (Candidate Reference Site) στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (European Summit on Innovation on Active and Healthy Ageing), έλαβαν επιστήμονες-εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Εταιρεία Νόσου ΑLZHEIMER Ηρακλείου Αλληλεγγύη, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το ΙΤΕ, τη Περιφέρεια Κρήτης, την 7η ΥΠΕ, το Δήμο Ηρακλείου και τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Το βραβείο απονεμήθηκε σε ειδική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και το παρέλαβε εκπροσωπώντας την επιστημονική ομάδα «ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» (Reference Site of Heraklion), ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες Δημήτρης Ανδρούτσος.

Η Περιφέρεια Κρήτης, όπως είναι γνωστό, στηρίζει κάθε προσπάθεια που στόχο έχει τη βελτίωση των συνθηκών, τη ποιότητα ζωής των κατοίκων και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Στην εκδήλωση Reference Site Awards βραβεύτηκαν 74 συνολικά ευρωπαϊκές περιοχές για τη δράση τους, τις πρωτοβουλίες και τις προοπτικές που παρουσιάζουν, σε ότι αφορά την Ενεργή και Υγιή Γήρανση.

Τα βραβεία απένειμε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων κ. Γκύντερ Έττινγκερ.