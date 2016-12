Ένα καινοτόμο και επίκαιρο ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσω της Μονάδας Σχολικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό έργο με τίτλο RE.CRI.RE. (‘Between the Representation of the Crisis and the Crisis of the Representation’) – «Ανάμεσα στην Αναπαράσταση της Κρίσης και στην Κρίση της Αναπαράστασης: Πώς η κρίση άλλαξε το συμβολικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών κοινωνιών και ταυτοτήτων. Οι επιπτώσεις στις πολιτικές και στον τρόπο χάραξής τους». Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο το οποίο υλοποιείται από 16 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. HORIZON 2020. Η συνολική στόχευση του RE.CRI.RE. είναι να κατανοήσει τις αλλαγές που έχει επιφέρει η κρίση στις κοινωνικές ταυτότητες των Ευρωπαίων και να συγκροτήσει προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας διάφορων πολιτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της κρίσης και ιδιαίτερα εκείνων που στοχεύουν στην υπέρβασή της.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό, η Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης εκπονεί έρευνα, με θεματική «Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην εποχή της κρίσης: Μια ευκαιρία για ενδυνάμωση ή ένας παράγοντας ευαλωτότητας; Οι προκλήσεις στο πεδίο χάραξης πολιτικής». Στόχος της μελέτης περίπτωσης είναι να διερευνήσει τις πολιτικές για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην περίοδο της κρίσης και να εξετάσει πώς αυτές επηρέασαν τη συνολική ποιότητα στην εκπαίδευση.

Ειδικότερα, η έρευνα επιδιώκει να διαπιστώσει αν και σε ποιο βαθμό οι πολιτικές για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας έλαβαν υπόψη τις πολιτισμικές αντιλήψεις των ιδίων και των άμεσα εμπλεκομένων, τις ανάγκες τους και γενικά τις δυναμικές που αναπτύσσονται στο χώρο του σχολείου. Με βάση αυτή την ανάλυση, η μελέτη περίπτωσης αποσκοπεί στο να προτείνει τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ομάδων στις οποίες απευθύνονται, να προαχθεί η ενδυνάμωση των ομάδων αυτών και να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών σε μια ποιοτική εκπαίδευση.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, καλούνται θεσμικοί φορείς, οργανισμοί και ενώσεις που ενδιαφέρονται για την ποιότητα στην εκπαίδευση, δάσκαλοι, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι και στελέχη της εκπαίδευσης, να εμπλακούν ενεργά στο ερευνητικό αυτό έργο, μέσω της συμμετοχής σε ομάδες εστίασης, συνεντεύξεις και σεμινάρια.

Η συμμετοχή σας στο ερευνητικό αυτό έργο θα συμβάλει σημαντικά στους στόχους της έρευνας και είναι πολύτιμη για την ερευνητική μας ομάδα. Γι’ αυτό, το λόγο θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την συμμετοχή σας στην προσπάθεια αυτή, στέλνοντας τα στοιχεία σας μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου στο e-mail recrire.crete@gmail.com

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Re.Cri.Re. αναμένονται να προαγάγουν τον καλύτερο σχεδιασμό αλλά και την εφαρμογή πιο αποδοτικών εκπαιδευτικών πολιτικών που θα στοχεύουν στη διαχείριση και υπέρβαση της κρίσης.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για το ερευνητικό έργο Re.Cri.Re. θα βρείτε στις ιστοσελίδες: http://recrire-uoc.webnode.gr και www.recrire.eu.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας σε αυτή την έρευνα.

Με εκτίμηση,

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος,

Αναστάσιος Ματσόπουλος Ph.D.

Κέντρο Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές &

τις Επιστήμες της Αγωγής

Υπεύθυνος Καθηγητής Μονάδας Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης