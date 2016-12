Με δύο πρώτα βραβεία επέστρεψαν οι χορεύτριες της σχολής Bailando Fuerte

ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΟΡΟΥ

από την Αθήνα και τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χορού, οι χορεύτριες της σχολής χορού Bailando Fuerte του Ρεθύμνου.

Συνεχίζοντας την παράδοση της σχολής στις διακρίσεις, η εντυπωσιακή ομάδα συμμετείχε την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό χορού 2nd IDTA Team Dance Competition, κατά τη διάρκεια του οποίου κατέκτησε δύο πρώτες θέσεις στις κατηγορίες Under 16 All Ladies Latin και Under 21 All Ladies Latin.

Την ομάδα αποτελούσαν τα κορίτσια: Έλενα Κακλαμάνου. Κωνσταντίνα Κακλαμάνου, Στέλλα Σταματάκη, Αλεξάνδρα Βόγγα, Χρύσα Μαθιουδάκη, Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη, Μαρία Λάσκα, Γεωργία Βογιατζή, Μαρία Κουτρουμπάκη και Έλενα Κουλάκη.

Οι κοπέλες φορώντας κοστούμια της Καλλιόπης Τσιμπισκάκη κέρδισαν τις εντυπώσεις με την άρτια τεχνική τους και επιβραβεύθηκαν.

Πρόκειται για μια σημαντικότατη διάκριση που αποδεικνύει την ποιοτική δουλειά που γίνεται από τους δασκάλους χορού και τους προπονητές των χορευτών, οι οποίοι από το 2009 καθοδηγούν ομάδες, ζευγάρια ή μεμονωμένους χορευτές της σχολής Bailando σε Πανελλήνιους και Διεθνείς διαγωνισμούς, εκπροσωπώντας την Κρήτη, με πολλές και σημαντικές διακρίσεις.

Μερικά από τα βραβεία που έχουν κατακτηθεί έως σήμερα είναι τα εξής:

9ος Διεθνής Διαγωνισμός Αθλητικού Χορού SALONIKA OPEN

Φρασέρης Χρήστος & Σταματάκη Στέλλα

3 Dance Open (CCC,R,S) (Youth)

1η θέση

6 th IDTA Greek Area Contest 2016

Ζύλα Σέρτζιο & Ζύλα Μαριλένα

5 Dance Open (Youth)

1η θέση

1st Athens Dance Festival 2016

Παντελάκης Βαγγέλης & Παζαρούλα Μαρία

3 Dance Open (Adults)

1η θέση

Athens Dance Sport Open 2015

Φιλοΐτης Βαγγέλης & Μελαμπιανάκη Χριστίνα

3 Dance Open (CCC,R,S) (Adults)

1η θέση

Hellenic Cheer Championship 2016

Βαλουμά Φωτεινή, Δαμανάκη Βιολέτα, Θωμαδάκη Δέσποινα, Κακαβούλα Ελισάβετ, Κακλαμάνου Έλενα, Κακλαμάνου Κωνσταντίνα, Λιόνη Μαρία, Λιόνη Μαριτίνα, Παπαδονικολάκη Ελένη, Παπαδονικολάκη Κατερίνα, Ρουκουνάκη Ελισάβετ, Ρούτση Σαββίνα, Σκλαβάκη Δάφνη, Σολομωνίδου Ελισάβετ, Σταματάκη Στέλλα, Τζίφα Λορέντζα

Teens Free Style Pom L

1η θέση

Σταματάκη Στέλλα & Δαμανάκη Βιολέτα

Teens Double Freestyle Pom

3η θέση

Σε όλους τους διαγωνισμούς φορέθηκαν κοστούμια της Καλλιόπης Τσιμπισκάκη.

ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εκ του αποτελέσματος γίνεται αντιληπτό, ότι οι σχολές Bailando αποτελούν για τους λάτρεις του χορού ένα ιδανικό περιβάλλον εξέλιξης καθώς οι συνεργάτες τους έχουν την εμπειρία, την όρεξη και την υπομονή να ταξιδέψουν μαζί με τους υποψήφιους ή τους φτασμένους χορευτές στο μαγικό κόσμο του χορού.

Στην σχολή λειτουργούν τμήματα παιδικά και ενηλίκων και τα μαθήματα είναι είτε ομαδικά είτε ιδιαίτερα. Ακολουθούνται προγράμματα που απευθύνονται σε ερασιτέχνες ή επαγγελματίες χορευτές ενώ γίνεται και προετοιμασία για εξετάσεις σε Πτυχία Αναγνωρισμένα από το I.D.T.A. Αγγλίας.

Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι λειτουργίας της σχολής Ιώαννα Δρυγιαννάκη και Βαγγέλης Φιλοΐτης, επιλέγουν πάντα τους καλύτερους συνεργάτες για όλα τα είδη χορού.

Η σχολή λειτουργεί σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στην οδό Χατζημιχάλη Γιάνναρη 42 ενώ πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bailando-fuerte.gr .

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΚΛΑΔΟΣ