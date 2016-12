Μια ωρολογιακή βόμβα στα ΕΛΤΑ

Στο υπερταμείο κατευθύνεται με ταχείς ρυθμούς των 90% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στα ΕΛΤΑ, αμέσως μόλις… πιστοποιηθεί επισήμως, από ανεξάρτητο σύμβουλο, ότι δεν γίνεται να αξιοποιηθούν βραχυπρόθεσμα. Αλλά αυτό, που είναι κοινό μυστικό, σύντομα μπορεί να λάβει σοβαρότατες διαστάσεις. Οσοι ανησυχούν παραπέμπουν στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις: Με τζίρο 185 εκατ. το 2015, έχουν υποχρεώσεις 455 εκατ. και απαιτήσεις 236 εκατ. Από αυτά, τα 150 τα οφείλει το ελληνικό Δημόσιο. Είναι τα χρήματα για τη λεγόμενη καθολική υπηρεσία, δηλαδή τις «άγονες γραμμές» των ταχυδρόμων στα απομακρυσμένα χωριά και σημεία της χώρας.

Τόσα ήταν στα τέλη του 2015, διότι τώρα θα έχουν φτάσει περί τα 200 εκατ., αφού επιμερίζονται σε περίπου 50 εκατ. τον χρόνο (με βάση σχετική μελέτη της PWC). Το πρόβλημα όμως δεν είναι απλώς ότι το Δημόσιο τα χρωστάει και τα καθυστερεί. Είναι ότι τα χρωστάει αλλά δεν τα έχει εγγράψει σε κανένα προϋπολογισμό. Είναι κάτι σαν μαύρη τρύπα ή, αν θέλετε, κάτι σαν βόμβα στα θεμέλια των ΕΛΤΑ, όπως λέγεται ευρέως πλέον στην αγορά. Τι λένε τα ΕΛΤΑ; Στην ετήσια έκθεση του 2015 αναφέρουν πως επειδή «το εν λόγω ποσό δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, δεν έχει καταστεί βεβαιωμένο και δεν έχει ακόμη εγκριθεί στον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκταμίευσή του, ενώ η ημερομηνία καταβολής αυτού δεν είναι σαφής», τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 107 εκατ. Και οι ελεγκτές ορκωτοί σημειώνουν ότι «η εταιρεία και ο όμιλος δεν έχει προβεί σε σχηματισμό απαιτούμενης πρόβλεψης για απαιτήσεις σε καθυστέρηση». Οψόμεθα.

Τέλη 2018 και βλέπουμε…

«Οπως πάμε, όχι τέλη 2017 αλλά ούτε τέλη 2018 δεν θα τελειώσουμε με αυτά που πρέπει να κάνουμε για το Ελληνικό» αναφέρει άριστα ενημερωμένος κυβερνητικός παράγοντας, απαντώντας στις πληροφορίες που θέλουν θεσμούς και κυβέρνηση να διαπραγματεύονται την προθεσμία ολοκλήρωσης των ενεργειών που απαιτούνται για να κλείσει η συναλλαγή για το Ελληνικό. Το προσχέδιο συμφωνίας έγραφε τέλη Ιουνίου, αλλά τώρα η ελληνική πλευρά φέρεται να ζητεί προθεσμία μέχρι τέλη του 2017.

«Χωρίς επικεφαλής το Γραφείο Ελληνικού, που να έχει το εκτόπισμα να κινητοποιεί υπουργούς και Μαξίμου, τίποτα δεν πρόκειται να προχωρήσει γρήγορα» συμπληρώνει έτερος, επίσης κυβερνητικός παράγοντας. Ετσι λοιπόν έχουμε και αυτό το θέμα σε εκκρεμότητα (αν και ακούγεται πως θα υιοθετηθεί «δοκιμασμένη περίπτωση» που φέρει πια και υπουργικό «καπέλο») πέραν από τον διαγωνισμό για καζίνο, τις μελέτες κάθε είδους, το μνημόνιο του επενδυτή με το υπουργείο Πολιτισμού λόγω αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, το προεδρικό διάταγμα για την πολεοδόμηση, την εκκένωση της έκτασης κ.λπ. κ.λπ. Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές (διότι δεν είναι μόνον η Lamda στο σχήμα) έχουν αρχίσει και είναι όλο και πιο νευρικοί και μάλιστα ακούγεται πως οι Κινέζοι είναι (αυτή την περίοδο) οι πλέον εκνευρισμένοι.

Πρώτοι πρώτοι

Ούτε μία ούτε πέντε ούτε δέκα, αλλά 24 κατασκευαστικές εταιρείες έσπευσαν να πάρουν τον φάκελο τευχών για τον διαγωνισμό του έργου ανάπλασης του φαληρικού όρμου (πρώτη φάση) προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων ευρώ. Πρώτη πρώτη γράφτηκε στον κατάλογο η Τέρνα (που έχει άλλωστε ήδη δουλέψει το γειτονικό και ουσιαστικά συνδεόμενο έργο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος).Στην πρώτη πεντάδα αυτών που πήγαν νωρίς, βρίσκονται επίσης δύο ιταλικοί όμιλοι και η J&P και η Τοξότης συμφερόντων Καλογρίτσα. Κατά τα άλλα μοιάζει με το who is who του κλάδου στην Ελλάδα… Το ότι πήραν βέβαια τα τεύχη σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως θα καταθέσουν και προσφορά τις επόμενες ημέρες, οπότε και είναι (για την ώρα) η καταληκτική προθεσμία (15 Δεκεμβρίου).

Βάζει πωλητήριο στα ακίνητα

Στην πώληση όλων των περιουσιακών της στοιχείων –συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχει στην Ελλάδα– το αργότερο έως τα τέλη του 2019 θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Dolphin Capital Investors Limited (DCI) στους μετόχους της. Κι έτσι θα γραφτεί το τέλος του πρώτου κεφαλαίου της ιστορίας του fund που ίδρυσε το 2004 ο Μίλτος Καμπουρίδης, Non-Independent Director σήμερα της DCI. H σελίδα, ωστόσο, είχε αρχίσει να γυρίζει εδώ και καιρό. Σήμερα, οι εννέα μεγαλύτεροι μέτοχοι ελέγχουν το 81% του μετοχικού κεφαλαίου και διόρισαν το διοικητικό συμβούλιο που προτείνει τις ρευστοποιήσεις. Ειδικότερα, η Third Point ελέγχει το 20,02%, η J O Hambro το 10,13%, η Fortress το 9,84%, η Dolphin Capital Holdings το 9,73%, η Majedie UK το 7,65%, η Asset Value Investors το 7,19%, η BlackRock το 5,25%, η Oak Hill το 4,41%, η Fir Tree το 4,25% και η River & Mercantile το 3,29%. Τα «ελληνικά» ακίνητα και επιχειρήσεις που εμφανίζει στο χαρτοφυλάκιό της η DCI περιλαμβάνουν το υπάρχον συγκρότημα Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, το Nikki Beach Resort & SPA επίσης στο Πόρτο Χέλι, τα υπό σχεδιασμό ή σε φάση αδειοδότησης ή ανάπτυξης, The Aman At Kea στην Τζια και Kilada Hills Golf Resort στο Πόρτο Χέλι, το Sitia Bay Golf Resort στην Κρήτη καθώς και ακίνητα σε Εύβοια (Scorpio Bay), Παγασητικό (Lavender Bay), Ελούντα και άλλο σταΤριόπτερα Ρεθύμνου.

