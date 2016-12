Πέθανε ο Πέτρος Φυσσούν

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 84 ο δημοφιλής ηθοποιός Πέτρος Φυσσούν.

Ο Πέτρος Φυσσούν γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 1933 στη Ρωσία (άλλες πηγές αναφέρουν στο Αγρίνιο), γιος πρόσφυγα απο τη Ρωσία που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα μετά τη ρωσική επανάσταση. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης το 1954. Μέχρι το 1956 συνεργάσθηκε με το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν. Υπήρξε πρωταγωνιστής του Εθνικού Θεάτρου στο χρονικό διάστημα 1961-1965 και στη συνέχεια ομοίως στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 1976-1978. Στη θεατρική σκηνή ερμήνευσε όλα σχεδόν τα είδη θεάτρου, δράμα, κωμωδία, τραγωδία αλλά και επιθεώρηση.

Είχε συμμετάσχει στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών (1965), Μόσχας και τότε Λένιγκραντ (1966), Αθηνών, Φιλίππων αλλά και στα Επιδαύρια. Υπήρξε θιασάρχης και θεατρικός επιχειρηματίας αλλά και μέλος του Ινστιτούτου Καταναλωτών.

Τιμήθηκε με πολλά βραβεία όπως Α΄ ανδρικού ρόλου στα Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 1963 και 1964 καθώς και με Α΄ Βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεάτρου Ιθάκης το 1975.

Ήταν μόνιμος κάτοικος Αθηνών (οδού Χοϊδά) μιλούσε Αγγλικά, Ρωσικά και Σουηδικά. Αδερφός του, ο επίσης ηθοποιός Κώστας Φυσσούν.

Σημειώνεται ότι είχε συμμετάσχει στις εκλογές του 2012 με το συνδυασμό «Κοινωνία» -Πολιτική Παράταξη Συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ και ο ίδιος ήταν υποψήφιος στη Β’ Αθηνών.

Το 2013 ο γνωστός ηθοποιός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με δύσπνοια, όταν λίγο αφότου είχε χάσει την αδερφή του, η σπιτονοικοκυρά του έκανε έξωση. Τότε μάλιστα τον είχε επισκεφθεί στο νοσοκομείο ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποιος ήταν υπουργός Υγείας.

Φιλμογραφία

Οι Παράνομοι (1958)

Μια λατέρνα, μια ζωή (1958)

Οι Υπερήφανοι (1962)

Ο αδελφός Άννα (1963)

Όσα κρύβει η νύχτα (1963)

Προδοσία (1964)

Διωγμός (1964)

Η μοίρα του αθώου (1965)

Διχασμός (1965)

Ο ζεστός μήνας Αύγουστος (1966)

Οι ένοχοι (1967)

Αυτή η γη είναι δική μας (1967)

Ο Αλύγιστος (1968)

Μπροστά στην αγχόνη (1968)

Η οργή του αδικημένου (1968)

Οι γενναίοι του Βορρά (1970)

Μαντώ Μαυρογένους (1971)

Αέρα, αέρα, αέρα (1972)

Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο (1980)

Rosmarinus Officinalis (2008)

The Flight of the Swan (2011)

news247.gr