Πώς θα σταματήσουμε τον πόνο στη μέση;

Ο πόνος στην μέση επηρεάζει καθημερινά ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού. Μπορεί να εμφανίζεται συχνότερα σε προχωρημένες ηλικίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι νεαρότεροι από εμάς δεν βρισκόμαστε σε κίνδυνο, ειδικά αν η δουλειά μας είναι σωματικά απαιτητική. Ευτυχώς, υπάρχουν αποδεδειγμένοι τρόποι να καταπολεμήσουμε τον πόνο στην μέση, και είναι αυτοί:

Άσκηση, ενδυνάμωση και διατάσεις

Η γυμναστική είναι ο καλύτερος τρόπος να βελτιώσουμε την υγεία της μέση μας και να ανακουφιστούμε από τον χρόνιο πόνο. Με το να κάνουμε ασκήσεις ενδυνάμωσης, όπως ασκήσεις με βάρη, όχι μόνο αυξάνουμε την οστική μας πυκνότητα, αλλά ενισχύουμε την δύναμη του οργανισμού μας. Παρ’ όλα αυτά, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης δεν ενδείκνυνται για περιπτώσεις βραχυπρόθεσμου πόνου. Αν δοκιμάσετε, πάντως, την μέθοδο της γυμναστικής, πρέπει να είστε σίγουροι ότι το κάνετε σωστά, κάνοντας πάντα προθέρμανση και διατάσεις, αναπνέοντας σωστά και – αν είστε αρκετά αρχάριοι – δουλεύοντας πάντα με έναν εξειδικευμένο προπονητή. Αν νιώσετε πόνο κατά την διάρκεια της γυμναστικής, σταματήστε. Ένας ακόμα καλός τρόπος για να βοηθήσετε την μέση σας είναι η yoga, επειδή δίνει έμφαση στις σωστές αναπνοές, μα και στην ενδυνάμωση των μυών μας μέσω της ευλυγισίας. Μια συστηματική μελέτη διάφορων ερευνών, που δημοσιεύθηκε φέτος στο Journal of Orthopedics and Rheumatology αποκάλυψε πως η yoga μπορεί να μειώσει τον χρόνιο πόνο στην μέση—αλλά και τις ψυχολογικές επιπτώσεις που έχει ο χρόνιος πόνος, όπως η κατάθλιψη. Σε κάθε περίπτωση, πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε καινούριο πρόγραμμα γυμναστικής, μιλήστε με τον γιατρό σας.

Σωστό βάρος

Αν είμαστε υπέρβαροι, ο κίνδυνος για πόνους στην μέση αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή τα περιττά κιλά αυξάνουν την πίεση που ασκείται στις αρθρώσεις και στους μύες της μέσης, σύμφωνα με το National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases. Η τακτική γυμναστική – τουλάχιστον 30 λεπτά για πέντε ημέρες την εβδομάδα – αλλά και η σωστή διατροφή μπορούν να μας βοηθήσουν να χάσουμε τα περιττά μας κιλά, και να διατηρήσουμε το ιδανικό μας βάρος.

Φαρμακευτική αγωγή

Ο γιατρός σας μπορεί να σας προτείνει ορισμένα μη συνταγογραφούμενα, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη παυσίπονα για να ακαουφιστείτε, αλλά η κατάχρησή τους (όπως και η χρόνιά τους χρήση) μπορεί να έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις, όπως νεφρική ανεπάρκεια, έλκος στομάχου και αιμορραγία. Αν, λοιπόν, ο πόνος δεν βελτιωθεί με την λήψη αυτών των φαρμάκων, μιλήστε αμέσως στον γιατρό σας. Ο γιατρός σας μπορεί να κρίνει ότι χρειάζεστε μυοχαλαρωτικά, που χορηγούνται με συνταγή, για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Η δύναμη του μασάζ

Η θεραπεία με μασάζ μπορεί να ανακουφίσει την περιοχή που πονάει. Μάλιστα, μια μελέτη του 2011, που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine αποκάλυψε πως η τα μασάζ μπορούν να βελτιώσουν τον χρόνιο πόνο της μέσης και να βοηθήσουν την περιοχή να λειτουργεί καλύτερα μέσα σε μόλις έξι μήνες. Βέβαια, πέρα από αυτή την μελέτη, πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα δεν έχουμε 100% σίγουρα αποτελέσματα πάνω στο θέμα. Τα καλά νέα, όμως, είναι πως για όλες τις αμφιβολίες που έχουμε σχετικά με το μασάζ και τον ρόλο του στους πόνους της μέσης, οι ειδικοί λένε σχεδόν με ομοφωνία ότι οι αρνητικές παρενέργειες που θα μπορούσε να έχει το μασάζ είναι πρακτικά αμελητέες.

Δοκιμάστε σπιτικές θεραπείες

Αν ο πόνος στην μέση σας είναι βραχυπρόθεσμος, υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι για να ανακουφιστείτε. Οι ζεστές ή κρύες κομπρέσες σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν. Η ζέστη βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή που έχει υποστεί την φλεγμονή, επιτρέποντας στους μύες να χαλαρώσουν. Το κρύο, από την άλλη, επιβραδύνει την ροή του αίματος, ελαττώνοντας το πρήξιμο.

Άσχετα από την μέθοδο που θα επιλέξετε για να ανακουφιστείτε από τον πόνο στην μέση, είναι σημαντικό να μιλήσετε με τον γιατρό σας, ειδικά αν πάσχετε από έντονο πόνο που διαρκεί περισσότερο από τρεις εβδομάδες.

