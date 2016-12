Συνελήφθη ο γιατρός Εμμ. Λαμπράκης

Ένας κρητικός γιατρός με «πλούσια» καριέρα στην Αμερική και που πρόσφατα είχε γίνει γνωστός με την ανάμειξή του στις…προσπάθειες απομείωσης του χρέους της Ελλάδας με δήθεν ομόλογα και άλλες ιστορίες…δισεκατομμυρίων συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές!

Ο ομογενής ιατρός Εμμανουήλ Λαμπράκης -κατάγεται από την Ιεράπετρα- συνελήφθη την Παρασκευή από τις ομοσπονδιακές αρχές για παράνομη συνταγογράφηση φαρμάκων από τις οποίες έχει κερδίσει περί τα δυόμισι εκατομμύρια δολάρια, προερχόμενα από τις επισκέψεις των ασθενών του στους οποίους παραχωρούσε συνταγές του φαρμάκου οξυκωδόνη (oxycodone) και οι οποίοι πλήρωναν $150 δολάρια τη φορά σε ρευστό.

H οξυκωδόνη, σύμφωνα πάντα με το σχετικό ανακοινωθέν των Αρχών, είναι ναρκωτικό οπιοειδές, έντονα εθιστικό, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών και χρόνιων πόνων.

Ο περιφερειακός γενικός ομοσπονδιακός εισαγγελέας της περιφέρειας της Νότιας Νέας Υόρκης, κ. Πριτ Μπαράρα, ο κ. Τζέιμς Χαντ ειδικός πράκτορας προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διώξεων Ναρκωτικών για τη Νέα Υόρκη (Special Agent in Charge of the U.S. Drug Enforcement Administration’s New York Division), ο κ. Τζέιμς Ο’ Νιλ αστυνομικός διευθυντής (Commissioner of the New York City Police Department) και η κ. Μαρία Βούλο προϊσταμένη της Υπηρεσίας Οικονομικών της πολιτείας Νέας Υόρκης «ανακοίνωσαν τη σύλληψη του Δρα Εμμανουήλ Λαμπράκη, ιατρού με άδεια από την Πολιτεία, ο οποίος έγραψε χιλιάδες μη απαραίτητες ιατρικά συνταγές οξυκωδόνης (oxycodo- ne), συνολικά 2,4 εκατομμυρίων χαπιών, σε περίοδο 5 ετών».

Επισημαίνεται επίσης πως ο εναγόμενος “τουλάχιστον, κατά προσέγγιση, από τον Ιανουάριο του 2011 έως το Δεκέμβριο του 2016 διατηρούσε δύο ιατρικές κλινικές στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, (στην Τζαμέικα και την Αστόρια) όπου ο ίδιος συνταγογράφησε μεγάλες ποσότητες οξυκωδόνης με αντάλλαγμα μετρητά. Χρέωνε τυπικά 150 δολάρια μετρητά για επισκέψεις ασθενών (patient visits) και συχνά αυτές οι επισκέψεις περιελάμβαναν πολλούς “ασθενείς” τους οποίους έβλεπε την ίδια στιγμή στο ίδιο δωμάτιο εξέτασης. Στη διάρκεια των «επισκέψεων» αυτών έκανε έναν απλό, επιπόλαιο χειρισμό σώματος (όπως περιστροφή χεριού ή ποδιού) και είχε μια σύντομη ή καθόλου συνομιλία με τον φερόμενο ως “ασθενή”. Ωστόσο, έδινε στον ασθενή μια συνταγή για μεγάλη ποσότητα οξυκωδόνης, συνήθως 120 ή παραπάνω χάπια των 30mg.

Σύμφωνα πάντα με την αναφορά, “στο διάστημα από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι σήμερα και στη μία από τις κλινικές του, ο Λαμπράκης έδωσε περίπου δεκαεφτά χιλιάδες συνταγές “oxycodone” με αποτέλεσμα τη διανομή σχεδόν 2,4 εκατ, δισκίων με αξία στο δρόμο περίπου 48 εκατ, δολάρια. Σε πάνω από 200 περιπτώσεις έδωσε 30 ή περισσότερες συνταγές για χάπια 30 mg οξυκωδόνης σε μία μέρα. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του, εκτιμάται ότι συγκέντρωσε τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές από τους “ασθενείς” του”.

