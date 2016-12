Όλα όσα ψάξαμε στη Google το 2016! Παντελίδης, Kara Sevda και πολύ ποδόσφαιρο

Εντύπωση προκαλεί πως στη δεκάδα των σίριαλ δεν υπάρχει φέτος το «Game of Thrones» – Από το Euro 2016 μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από το Pokemon Go μέχρι το Brexit αυτή η χρονιά αφήνει σε όλους μια γλυκόπικρη γεύση…

Ταινίες, σειρές, τηλεοπτικά προγράμματα, αγαπημένα πρόσωπα! Τι τράβηξε το ενδιαφέρον του ελληνικού ίντερνετ αυτή τη χρονιά; Όπως κάθε χρόνο η Google μας παρουσιάζει όσα απασχόλησαν τον κόσμο τους τελευταίους 12 μήνες… 365 ημέρες!

Από το Euro 2016 μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από το Pokemon Go μέχρι το Brexit και από τα πρόσωπα που «έφυγαν», όπως ο Παντελής Παντελίδης και ο David Bowie μέχρι τη Melania Trump, αυτός ο χρόνος σίγουρα είχε πολλές αποχρώσεις και μια γλυκόπικρη γεύση.

Στις αναζητήσεις συμπεριλαμβάνονται φυσικά, ελληνικές και ξένες παραγωγές.

Εντύπωση ωστόσο προκαλεί πως στη δεκάδα των σίριαλ δεν υπάρχει φέτος το «Game of Thrones».

Για το 2016, η Google μοιράζεται τη λίστα με τις ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις ανεξαρτήτως θέματος και πέντε ακόμα λίστες που αφορούν σε γεγονότα, διασημότητες, ταινίες, σειρές και απορίες που τράβηξαν την προσοχή μας!

Δείτε τις ΛΙΣΤΕΣ

Ταχύτερα αυξανόμενες αναζητήσεις 2016

1. Euro 2016

2. Pokemon Go

3. Παντελής Παντελίδης

4. Ολυμπιακοί Αγώνες Ρίο 2016

5. Eurovision 2016

6. Public Black Friday

7. David Bowie

8. Kara Sevda

9. Δίδυμα Φεγγάρια

10. Brexit

Γεγονότα – Διοργανώσεις

1. Euro 2016

2. Eurovision 2016

3. Black Friday

4. Ολυμπιακοί Αγώνες Rio 2016

5. Copa America 2016

6. Oscars 2016

7. Καρναβάλι 2016

8. US Elections

9. Tελικός Kυπέλλου 2016

10. Champions League 2016

Διασημότητες

1. Παντελής Παντελίδης

2. David Bowie

3. Γιάννης Χαρούλης

4. Γεωργία Αποστόλου

5. Prince

6. Donald Trump

7. Νανά Καραγιάννη

8. Alan Rickman

9. Άννα Κορακάκη

10. Melania Trump

Τι σημαίνει

1. Annus horribilis

2. Brexit

3. Dab

4. Rip

5. Mad

6. Inferno

7. Hump Day

8. Έκλειψη

9. Kara Sevda

10. Hotspot

Ταινίες

1. Deadpool

2. Suicide Squad

3. The Revenant

4. Inferno

5. Batman vs. Superman

6. Spotlight

7. Ένας άλλος κόσμος

8. Η μοδίστρα

9. Me before you

10. Starwars: The force awakens

Σειρές και Τηλεοπτικά Προγράμματα

1. Kara Sevda

2. Δίδυμα φεγγάρια

3. Πέππα το γουρουνάκι

4. Έλα στη θέση μου

5. Το νησί

6. X Factor 2016

7. Pablo Escobar

8. Τύχη βουνό

9. West World

10. Outlander

protothema.gr