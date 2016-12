Pes Activists Crete: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η περιφερειακή ομάδα Κρήτης του Ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού Κόμματος( Pes Activists Crete), σας καλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 9: 30 το πρωί στη Μεγάλη Πόρτα απέναντι από την πλατεία των 4 Μαρτύρων οργανώνεται ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ «No Hate Speech Movement» που έχει ως στόχο την προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου, σε ανάμνηση της υπογραφής της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ στις 10 Δεκεμβρίου 1948. Όραμα των εμπνευστών της, ένας κόσμος με δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς διακρίσεις. Η εκστρατεία No Hate Speech Movement του Συμβουλίου της Ευρώπης στοχεύει στην καταπολέμηση της ρητορικής μίσους μέσω δράσεων, οι οποίες ενδυναμώνουν την κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις αρνητικές επιπτώσεις της ρητορικής μίσους στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκστρατεία «δανείζεται» και προωθεί το σύνθημα των Ηνωμένων Εθνών «Stand up for someone’s rights today!».

Οι φορείς : Ενεργοί Νέοι ΟΕΝΕΦ – Active Youths OENEF, KANE Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων / Social Youth Development, Πράσινες Διαδρομές ΚοινΣΕπ Greenways Social Cooperative Enterprise, AID – Alternative Innovative Development, Erasmus Student Network Greece, PES Greece, Τρίκαλα σε Δράση – TrikalAct, United Societies of Balkans, Youth Social Rights Network και Youthnet Hellas συμμετέχουν στην ημέρα δράσης και διοργανώνουν δράσεις στις πόλεις τους στις 10 Δεκεμβρίου με τίτλο «Υποστηρίζω τα δικαιώματα όλων». Εθελοντές και μέλη από τον κάθε φορέα θα σας περιμένουμε σε κεντρικό σημείο της πόλης μας για να στείλουμε μαζί το μήνυμα «Υποστηρίζω τα δικαιώματα του/της/των ………….»! Το φωτογραφικό υλικό που θα συγκεντρωθεί θα προωθηθεί μέσω της σελίδας Νο Hate Speech Movement Greece με το hashtag #humanrightsgr & #passion4humanrights στο facebook και στο τέλος θα δημιουργηθεί σχετικό κολάζ.

