Άθαφτος παραμένει ο Τζορτζ Μάικλ

Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την ημέρα που ο Τζορτζ Μάικλ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Oxfordshire και ακόμα δεν έχει γίνει η κηδεία του.

Η σορός του διάσημου τραγουδιστή παραμένει στο νεκροτομείο καθώς ο ιατροδικαστής δεν δίνει την άδεια ταφής, πριν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, τον Μάικλ Λίπμαν, ο σταρ πιθανότατα υπέστη καρδιακή προσβολή αλλά η νεκροψία δεν κατάφερε να βρει από τι πέθανε τελικά ο Τζορτζ Μάικλ.

Όμως οι νέες τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις το αν ο θάνατός του οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ, φαρμάκων ή άλλων χημικών ουσιών.

Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, ο σταρ παραμένει άθαφτος ενώ, σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα, η οικογένεια του τραγουδιστή μπορεί να χρειαστεί να περιμένει μέχρι τις αρχές Μαρτίου για να παραλάβει τη σορό και να κάνει την κηδεία.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, θα γίνουν δύο τελετές : Μία ανοιχτή για τους θαυμαστές του πρόωρα χαμένου καλλιτέχνη και μία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, για συγγενείς και φίλους.

Ο πολύ καλός φίλος του Τζορτζ Μάικλ, Ελτον Τζον – με τον οποίο κυκλοφόρησε το ντουέτο Don’t Let The Sun Go Down On Me, το 1991 – λέγεται ότι θα τραγουδήσει στην ανοιχτή επιμνημόσυνη δέηση.

Επίσης, η σορός του Τζορτζ Μάικλ θα ταφεί δίπλα στην αγαπημένη του μητέρα, στο νεκροταφείο Highgate στο βόρειο Λονδίνο.

madata.gr