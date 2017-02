Ανοίγει πανιά η σχολή του Nαυταθλητικού Ομίλου Τυμπακίου

Με το σύνθημα «Ελάτε να ανοίξουμε πανιά» η Ακαδημία Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας του Ναυταθλητικού Ομίλου Τυμπακίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ένα ταξίδι μάθησης γεμάτο γνώσεις, περιπέτεια και εμπειρίες!

Στο κάλεσμά της αναφέρει « Η Σχολή του Ν. Ο. Τυμπακίου προσφέρει στους εκπαιδευόμενους πρακτική και θεωρητική κατάρτιση, που τους δίνει τη δυνατότητα να κυβερνήσουν με άνεση και ασφάλεια ένα ιστιοφόρο και να ταξιδέψουν στην ανοιχτή θάλασσα. Οι μαθητές μυούνται στη ναυτική τέχνη μαθαίνοντας ναυτική ορολογία, κανόνες ναυσιπλοΐας, ναυτικούς κόμπους, ρυθμίσεις πανιών, χειρισμό του σκάφους, εύρεση και χάραξη πορείας, αγκυροβολία, στοιχεία μηχανολογίας, μετεωρολογίας κ.λπ. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης και τις προβλεπόμενες εξετάσεις, οι μαθητές αποκτούν Δίπλωμα Κυβερνήτη.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι επτά εβδομάδες, με πρακτική εξάσκηση στο σκάφος διάρκειας 52 ωρών και 10 θεωρητικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Στα πλαίσια της σχολής θα πραγματοποιηθεί και ένα διήμερο ταξίδι για όλους τους συμμετέχοντες.

Η απόκτηση του διπλώματος κυβερνήτη από τη σχολή ιστιοπλοΐας του Ν. Ο. Τ είναι η αρχή της δράσης και όχι το τέλος για όσους θέλουν να παραμείνουν κοντά στη θάλασσα.

Έναρξη μαθημάτων: 3/3/2017

Εκπαιδευτής: Καμπιτάκης Νίκος

Εγγραφές / πληροφορίες στα τηλ. 6937133883 & 6973234571

και από κοντά, στις εγκαταστάσεις του ΝΟΤ στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου

κάθε Σάββατο & Κυριακή 10:00 – 13:00 τηλ. 28920 – 29522».

