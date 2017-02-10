Δρόμος σε Ανώμαλο Έδαφος Δημοτικών, Γυμνασίων και ΓΕ.Λ-ΕΠΑ.Λ του Ρεθύμνου

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 διεξήχθη ο Δρόμος σε Ανώμαλο Έδαφος Δημοτικών, Γυμνασίων και ΓΕ.Λ-ΕΠΑ.Λ στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έλαβαν μέρος 174 μαθητές-τριες και από τις δύο βαθμίδες.
Ευχαριστούμε το Πρυτανικό Συμβούλιο, το προσωπικό του Κλειστού Γυμναστηρίου Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Ερυθρό Σταυρό και το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου, για την ουσιαστική βοήθεια που προσέφεραν στην ομαλή διεξαγωγή του Αγώνα. Ευχαριστούμε επίσης τις σχολικές μονάδες τους μαθητές –τριες και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
|ΜΑΘΗΤΕΣ 1.000 ΜΕΤΡΑ
|1
|
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|1ο Δ.ΣΧ. ΑΤΣ/ΛΟΥ
|2
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|1ο Δ.ΣΧ. ΑΤΣ/ΛΟΥ
|3
|
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|Δ.ΣΧ.ΑΔΕΛΕ
|4
|
ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
|Δ.ΣΧ.ΑΔΕΛΕ
|5
|
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
|6ο Δ.ΣΧ.
|6
|
ΓΙΑΝΙ ΣΑΜΠΙΑΝ
|14Ο Δ.ΣΧ.
|ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 600 ΜΕΤΡΑ
|1
|
ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|10Ο Δ.ΣΧ.
|2
|ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|1ο Δ.ΣΧ. ΑΤΣ/ΛΟΥ
|3
|
ΚΑΝΤΑΜ ΝΤΟΥΝΙΑ
|1ο Δ.ΣΧ.
|4
|
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|Δ.ΣΧ.ΑΔΕΛΕ
|5
|
ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|1ο Δ.ΣΧ. ΑΤΣ/ΛΟΥ
|6
|
ΒΕΡΓΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|5ο Δ.ΣΧ.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
|ΜΑΘΗΤΕΣ 3.000 ΜΕΤΡΑ
|1
|
ΛΙΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΓYMN. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
|2
|ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΓYMN.
|3
|
ΚΑΖΙΑΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓYMN.
|4
|
ΓΙΑΧΑΪ ΜΑΤΕΟ
|2Ο ΓΥΜΝ.
|5
|
ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓYMN.
|6
|
ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΓYMN. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 2000 ΜΕΤΡΑ
|1
|
ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΓYMN. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
|2
|ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|5Ο ΓYMN.
|3
|
ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ
|5Ο ΓYMN.
|4
|
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|1Ο ΓΥΜN.
|5
|
ΜΙΚΕΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|1Ο ΓΥΜN.
|6
|
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
|1Ο ΓΥΜΝ.
ΓΕΛ- ΕΠΑ.Λ
|ΜΑΘΗΤΕΣ 4.000 ΜΕΤΡΑ
|1
|
ΜΕΡΓΕΜΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|1Ο ΕΠΑΛ
|2
|ΟΥΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|1Ο ΓΕΛ
|3
|
ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|2Ο ΓΕΛ
|4
|
ΝΙΚΟΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ
|1Ο ΕΠΑΛ
|5
|
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|1Ο ΓΕΛ
|6
|
ΜΠΙΛΙΚΜΠΑΣΙ ΣΕΡΤΖΙΟ
|2Ο ΓΕΛ
|ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 3.000 ΜΕΤΡΑ
|1
|
ΜΕΤΑ ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ
|ΓΕΛ ΣΠΗΛΙΟΥ
|2
|
ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
|1Ο ΓΕΛ
|3
|
ΧΑΜΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ
|1Ο ΓΕΛ
|4
|
ΟΥΡΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|1Ο ΓΕΛ
|5
|
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝ.
|6
|
ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
|1Ο ΓΕΛ