Δρόμος σε Ανώμαλο Έδαφος Δημοτικών, Γυμνασίων και ΓΕ.Λ-ΕΠΑ.Λ του Ρεθύμνου

Παρασκευή 10th, Φεβρουάριος 2017 / 14:25
στην ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 διεξήχθη ο  Δρόμος σε Ανώμαλο Έδαφος Δημοτικών, Γυμνασίων και ΓΕ.Λ-ΕΠΑ.Λ στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Έλαβαν μέρος 174 μαθητές-τριες και από τις δύο βαθμίδες.

Ευχαριστούμε το Πρυτανικό Συμβούλιο, το προσωπικό του Κλειστού Γυμναστηρίου Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Ερυθρό Σταυρό και το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου, για την ουσιαστική βοήθεια που προσέφεραν στην  ομαλή διεξαγωγή του Αγώνα. Ευχαριστούμε επίσης τις σχολικές μονάδες τους μαθητές –τριες  και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τη  συμμετοχή τους.

                                

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ:

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ  1.000  ΜΕΤΡΑ
1

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 1ο Δ.ΣΧ. ΑΤΣ/ΛΟΥ     
2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο Δ.ΣΧ. ΑΤΣ/ΛΟΥ  
3
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 Δ.ΣΧ.ΑΔΕΛΕ  
4
ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
 Δ.ΣΧ.ΑΔΕΛΕ  
5
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
 6ο Δ.ΣΧ.  
6
ΓΙΑΝΙ ΣΑΜΠΙΑΝ
 14Ο Δ.ΣΧ.  
 
   

 

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  600  ΜΕΤΡΑ
1

ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 10Ο Δ.ΣΧ.  
2 ΚΩΣΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1ο Δ.ΣΧ. ΑΤΣ/ΛΟΥ  
3
ΚΑΝΤΑΜ ΝΤΟΥΝΙΑ
 1ο Δ.ΣΧ.  
4
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 Δ.ΣΧ.ΑΔΕΛΕ  
5
ΠΑΠΑΛΕΞΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 1ο Δ.ΣΧ. ΑΤΣ/ΛΟΥ  
6
ΒΕΡΓΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 5ο Δ.ΣΧ.  

 

                                             ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ  3.000  ΜΕΤΡΑ
1
ΛΙΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΓYMN. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ  
2 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓYMN.  
3
ΚΑΖΙΑΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓYMN.  
4
ΓΙΑΧΑΪ ΜΑΤΕΟ
 2Ο ΓΥΜΝ.  
5
ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓYMN.  
6
ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΓYMN.   ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ  

 

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  2000  ΜΕΤΡΑ
1

ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

 ΓYMN. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ  
2 ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 5Ο ΓYMN.  
3
ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ
 5Ο ΓYMN.  
4
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 1Ο ΓΥΜN.  
5
ΜΙΚΕΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 1Ο ΓΥΜN.  
6
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 1Ο ΓΥΜΝ.  

 

 

ΓΕΛ- ΕΠΑ.Λ

ΜΑΘΗΤΕΣ  4.000  ΜΕΤΡΑ
1

ΜΕΡΓΕΜΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 1Ο ΕΠΑΛ  
2 ΟΥΡΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1Ο ΓΕΛ  
3
ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 2Ο ΓΕΛ  
4
ΝΙΚΟΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ
 1Ο ΕΠΑΛ  
5
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
 1Ο ΓΕΛ  
6
ΜΠΙΛΙΚΜΠΑΣΙ ΣΕΡΤΖΙΟ
 2Ο ΓΕΛ  

 

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  3.000  ΜΕΤΡΑ
1

ΜΕΤΑ ΕΓΚΛΑΝΤΙΝΑ

 ΓΕΛ ΣΠΗΛΙΟΥ  
2

ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

 1Ο ΓΕΛ  
3

ΧΑΜΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ

 1Ο ΓΕΛ  
4

ΟΥΡΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 1Ο ΓΕΛ  
5

ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝ.  
6

ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 1Ο ΓΕΛ  
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