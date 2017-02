Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου: 10 στοιχεία που δεν ξέρει κανείς για τη γιορτή των ερωτευμένων

Είναι γνωστό ότι η 14η Φεβρουαρίου είναι η Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου, η οποία έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια ως η «ημέρα των ερωτευμένων».

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου αναμένεται να διακινηθούν περίπου 224 εκατομμύρια τριαντάφυλλα σε όλο τον κόσμο, ενώ, μόνο στις ΗΠΑ, θα αγοραστούν περίπου 180 εκατομμύρια ευχετήριες κάρτες για ερωτευμένους.

Δείτε 10 ακόμα μοναδικά και σχεδόν απίστευτα στοιχεία για την «ημέρα των ερωτευμένων», τα οποία μάλλον δεν φανταζόσασταν ποτέ…

1. Από πού προέρχεται η Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου

Η ακριβής προέλευση της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είχε αρχίσει επ’ αφορμής μιας παλιάς ρωμαϊκής γιορτής, η οποία είναι γνωστή ως Λουπερκάλια (Lupercalia). Αυτή η γιορτή γιορταζόταν από 13 έως 15 Φεβρουαρίου και περιλάμβανε σφαγή ζώων, παντρολογήματα και μια… τελετουργία γονιμότητας.

Μια άλλη εκδοχή είναι η εξής: Τον 3ο αιώνα, ο αυτοκράτορας Κλαύδιος ΙΙ εκτέλεσε στις 14 Φεβρουαρίου δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν και οι δύο το όνομα Βαλεντίνος. Το μαρτύριό τους έλαχε τιμής από την Καθολική Εκκλησία με τον εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

2. Έρως και Αφροδίτη

Ένα σημαντικό σύμβολο που συνδέεται με την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου είναι το τόξο και το βέλος του θεού Έρωτα. Ο Έρως είναι ο θεός της επιθυμίας, της αγάπης και της ερωτικής έλξης. Ήταν ο γιος της Αφροδίτης, της θεάς της ομορφιάς και της γονιμότητας.

3. Γενέθλια διάσημων

Μερικοί διάσημοι που έχουν γεννηθεί ανήμερα της «ημέρας των ερωτευμένων» περιλαμβάνουν τον Christopher Sholes, εφευρέτη της γραφομηχανής, τον Gregory Hines, Αμερικανού τραγουδιστή και ηθοποιού, τον Michael Bloomberg, πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης, τον Frederick Douglass, του Αφροαμερικανού που εναντιώθηκε στον θεσμό της θανατικής ποινής, τον George Washington Gale Ferris, μηχανικού και εφευρέτη της γνωστής μας ρόδας του λούνα παρκ και τον Rob Thomas, τραγουδιστή του ποπ συγκροτήματος Matchbox Twenty.

4. Τα απίστευτα έξοδα για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου είναι ουσιαστικά μια τεράστια «επιχείρηση» με ετήσιο τζίρο που αγγίζει τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια! Από αυτά, τα 4,5 δισεκατομμύρια δαπανώνται για κοσμήματα, τα 4,4 δισ. για δείπνο σε εστιατόρια, τα 1,98 δισ. για λουλούδια και τα 1,14 δισ. για ευχετήριες κάρτες. Τα υπόλοιπο δαπανώνται για γλυκά και ρούχα.

Κατά μέσο όρο, ένας άνδρας στις ΗΠΑ ξοδεύει περίπου 196 δολάρια για την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου, ενώ μια γυναίκα 100 δολάρια. Οι νέοι ενήλικες, ηλικίας μεταξύ 25-35 ετών ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσό, περίπου 234 δολάρια.

5. Οι χώρες που έχουν απαγορεύσει την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου

Βασισμένες στην ιδέα ότι η «ημέρα των ερωτευμένων» ενθαρρύνει το περιστασιακό και εκτός γάμου σεξ και την κατανάλωση αλκοόλ, έξι χώρες απαγορεύουν τον εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου. Αυτές είναι: η Μαλαισία, η Ινδονησία, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Ινδία.

Επιπλέον, η επαρχία Μπέλγκοροντ (Belgorod) στη Ρωσία απαγόρευσε την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου το 2011. Επίσης, το 2013, δύο σχολεία στην Φλόριντα των ΗΠΑ απαγόρευσαν τις ανταλλαγές δώρων για την συγκεκριμένη ημέρα.

6. Το Καλό και το Κακό

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, το 11% των Αμερικανών θα αρραβωνιαστεί την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου. Μόνο η παραμονή των Χριστουγέννων ξεπερνάει την αποψινή βραδιά στο πλήθος των προτάσεων γάμου στις ΗΠΑ.

Το λυπηρό είναι ότι, το 53% των γυναικών στην Αμερική χωρίζουν από τους συντρόφους τους, αν οι τελευταίοι δεν τους κάνουν κάποιο δώρο για την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου. Και το απίστευτο της γυναικείας ματαιοδοξίας σε αυτό τον τομέα είναι ότι το 15% των γυναικών ΗΠΑ στέλνουν οι ίδιες λουλούδια στον εαυτό τους την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου!

7. Ερωτική επιθυμία

Κάρτες και λουλούδια δεν είναι τα μοναδικά που προσφέρονται την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου. Σύμφωνα με μια έρευνα της γνωστής εταιρείας προφυλακτικών Durex, οι πωλήσεις προφυλακτικών είναι υψηλότερη τις ημέρες πριν την «ημέρα των ερωτευμένων» με σημαντική αύξηση της τάξης του 20-30% περισσότερο από το συνηθισμένο

Έτσι, ανάλογη αύξηση παρουσιάζουν και οι πωλήσεις για τεστ εγκυμοσύνης ένα μήνα μετά την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου! Πωλούνται περισσότερα τεστ εγκυμοσύνης τον Μάρτιο από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλον μήνα του έτους.

8. Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού

Για την προώθηση της πρόληψης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και των ανεπιθύμητων κυήσεων, η 13η Φεβρουαρίου σε συνδυασμό με την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου, γιορτάζεται ως Διεθνής Ημέρα Προφυλακτικού.

9. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια φιλί

Σύμφωνα με το Guinness World Records,το μεγαλύτερο σε διάρκεια φιλί διήρκεσε 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα και το έκανε ένα ζευγάρι Ταϊλανδών, οι Ekkachai Tiranarat και Laksan Tiranarat. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό σόου Ripley’s Believe It or Not στις 12-14 Φεβρουαρίου του 2013. Το νικηφόρο ζευγάρι, από την Μπανγκόκ, κέρδισε δύο διαμαντένια δαχτυλίδια και 3.300 δολάρια σε χρηματικό έπαθλο.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε σε ένα ζευγάρι αντρών με φιλί διάρκειας 50 ωρών, 25 λεπτών και 1 δευτερολέπτου.

10. Το Σύμβολο της Αγάπης

Χρειάστηκαν 22 χρόνια για να ολοκληρωθεί, απασχόλησε 20.000 εργάτες και το κόστος ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Ο αυτοκράτορας Shah Jahan έχτισε το διάσημο Taj Mahal στην μνήμη της συζύγου του, Mumtaz Mahal, όταν εκείνη πέθανε γεννώντας το 14ο παιδί τους.

Το 1983 αυτό το απόλυτο σύμβολο της αγάπης ορίστηκε ως μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Περίπου 25.000-30.000 άνθρωποι επισκέπτονται Taj Mahal καθημερινά, ενώ την Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου οι επισκέπτες αυξάνονται κατά 10.000.

