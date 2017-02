Κορυφαίος στον κόσμο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης!

Ο Φώτης Πασιούρας, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, συγκαταλέχθηκε στους κορυφαίους (top 4%) ερευνητές – συγγραφείς στα οικονομικά στον κόσμο με βάση το ερευνητικό του έργο κατά την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη κατάταξη (Ιανουάριος 2017) της βιβλιογραφικής βάσης IDEAS/RePec, το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους 4% της λίστας Top 10% Authors – Last 10 years publications. Η κατάταξη προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση συνολικά 49.208 εγγεγραμμένων ερευνητών στον τομέα των οικονομικών από όλο τον κόσμο, με βάση διάφορα κριτήρια που αφορούν τις επιστημονικές δημοσιεύσεις τους κατά την τελευταία δεκαετία (αριθμός ετεροαναφορών, δείκτης Wu, δείκτης h, αριθμός άρθρων ανά συγγραφέα σε σχέση με τον δείκτη απήχησης του επιστημονικού περιοδικού, αριθμός λήψεων – downloads, κ.λ.π.)

H IDEAS/RePec θεωρείται η μεγαλύτερη βιβλιογραφική βάση στον ευρύτερο χώρο των οικονομικών (χρηματοοικονομική, τραπεζική οικονομική, μακροοικονομία, οικονομικά της υγείας, δημόσια οικονομικά, κ.α.) στον κόσμο, παραθέτοντας περισσότερες από 2.200.000 ερευνητικές εργασίες από πλήθος ακαδημαϊκών επιθεωρήσεων-περιοδικών και 13.734 εγγεγραμμένα πανεπιστημιακά-ερευνητικά ιδρύματα.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Φώτης Πασιούρας έχει δημοσιεύσει 6 βιβλία και συλλογικούς τόμους και περίπου 70 ερευνητικές εργασίες, πολλές από τις οποίες σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως τα: Management Science, Journal of Money Credit & Banking, Journal of Banking & Finance, European Journal of Operational Research, κ.λ.π.

Μεταξύ άλλων, είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Associate Member στο Centre for Governance & Regulation του University of Bath, Visiting Research Scholar στο Institute of Finance του Audencia Business School, Γραμματέας του Δ.Σ. της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, Αρχισυντάκτης του International Journal of Banking, Accounting and Finance και Θεματικός Συντάκτης των Journal of International Financial Markets, Institutions & Money και Emerging Markets Review.

Στο παρελθόν εργάστηκε σε διάφορα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, και διετέλεσε Συν-συντονιστής (co-coordinator) του EURO Working Group on Efficiency & Productivity Analysis (European Operational Research Society), Συν-διευθυντής (Co-Director) του Centre for Money, Banking & Institutions (University of Surrey), Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Professor) στο EADA Business School, Επίτιμος Ερευνητικός Εταίρος (Honorary Research Fellow) στο Coventry University, Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Visiting Scholar) στο Lally School of Management & Technology στο Rensselaer Polytechnic Institute, Ερευνητικός Εταίρος (Foreign Research Fellow) της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδονησίας.

Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει βραβευθεί από το School of Management του University of Bath (Dean’s Award for Research Excellence, 2008), το Coventry University (Frank B Dehn & Co Best Research Student Prize, 2005), και τον διεθνή εκδοτικό οίκο Emerald (Emerald Literati Network Highly Commended Award, 2008 & 2009). Η βιογραφία του συμπεριλήφθηκε στην λίστα Marquis Who’s Who in the World (2010 & 2014). Τον Αύγουστο του 2013, η IDEAS/RePec τον είχε συμπεριλάβει στη λίστα ‘Top Young Economists» με τους 200 κορυφαίους νέους ερευνητές – συγγραφείς στα οικονομικά στον κόσμo.

neakriti.gr