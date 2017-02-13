Μαζικό κάλεσμα για το συλλαλητήριο των αγροτών

Με μια ανοιχτή πρόσκληση οι αγρότες απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχή στην κινητοποίηση τους, που νωρίτερα, όπως έγραψε το Cretalive, αποφάσισαν να κάνουν απόβαση στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου.
Οι αγρότες κάνουν λόγο για εξόντωση και διάλυση της παραγωγικής διαδικασίας, για επαχθή νομοθετήματα και ουσιαστική δήμευση της περιουσίας τους, αφού το 60-80% της παραγωγής δεσμεύεται σε φόρους και εισφορές.
Η ανακοίνωση του Παγκρήτιου Συντονιστικού Κρήτης:
«ΦΙΛΕ ΑΓΡΟΤΗ,ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΑΧΘΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ) ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ.
ΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΡΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΜΙΚΡΕΣ Κ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 60-80% ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΜΗ ΜΠΟΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΕ ΤΣΑΛΑΚΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ , ΝΑ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΞΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΡΠΩΘΟΥΝ ΕΠΕΙΤΑ ΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕ.
ΟΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΟΙ ΜΑΣ ,ΠΟΥ ΣΗΚΩΣΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ,ΠΟΥ ΑΨΗΦΗΣΑΝ ΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ, ΣΚΥΒΟΥΝ ΠΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΝΤΡΟΠΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ. ΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΟΥΣ ,ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣΑΝ ΤΑ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΙΑ ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΝΟΥΣΑΝ ΤΑ ΡΟΖΙΑΣΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΜΕΤΟΧΟΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ. ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ,ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
ΑΥΤΗ Η ΓΕΝΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ,ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.
Η ΜΑΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 08/03/2017 (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΙΣ 07/03/2017 ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ), ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ.
ΝΑ ΕΚΘΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ.
ΑΝ ΕΝΩΘΟΥΜΕ, ΑΝ ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΜΕ, ΑΝ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟΧΟ, ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.»
cretalive.gr