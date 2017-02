Πώς είναι σήμερα το τρομακτικό κοριτσάκι από το The ring;

Χαρακτηριστική είναι η φιγούρα της Σαμάρα Μόργκαν, της ηρωίδας της γνωστής σειράς θρίλερ ταινιών «The ring».

Ποιο είναι όμως το κορίτσι που κρύβεται πίσω από αυτή την τρομακτική φιγούρα με τα μακριά μαύρα μαλλιά;

Η ηθοποιός Ντάβεϊ Τσέιζ ήταν εκείνη που ενσάρκωσε πριν από 15 χρόνια την μικρή Σαμάρα. Ωστόσο, δεν θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία.

Η Τσέιζ είναι 26 ετών σήμερα και μετρά ήδη συμμετοχές σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές όπως στο Without A Trace (2008), το Cold Case (2004), το CIS (2004) και το Lilo and Stitch: The Series (2003-2006).

