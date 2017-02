Συμφωνία Fraport με πέντε τράπεζες

Σε συμφωνία με πέντε δανείστριες τράπεζες για τη χρηματοδότηση της ιδιωτικοποίησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων κατέληξε η Fraport Greece. H χρηματοδότηση αφορά τόσο το εφάπαξ τίμημα της εξαγοράς (Acquisition Facility) όσο και το ποσό για τις επενδύσεις που έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει (Capital Expenditure Facility), αναφέρουν στην «Κ» τραπεζικές πηγές από το εξωτερικό. Την ίδια ώρα παραμένουν προς επίλυση κρίσιμα ζητήματα ευθύνης του Δημοσίου, όπως η στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ιατρείων των αεροδρομίων που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στο χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης της 15ης Μαρτίου.

Η συνολική χρηματοδότηση που απαιτείται είναι της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ, το 40% περίπου εκ της οποίας θα προέλθει από ίδια κεφάλαια των μετόχων της Fraport Greece. Το χρηματοδοτικό σχέδιο κατατέθηκε προς έγκριση στο ελληνικό Δημόσιο και τελεί υπό επεξεργασία από το ΤΑΙΠΕΔ και τους συμβούλους του για την παραχώρηση.

Από τις πέντε τράπεζες, οι τέσσερις είναι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και η μία ελληνική. Ειδικότερα, στη χρηματοδότηση συμμετέχουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η European Investment Bank (ΕΙΒ), η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), η International Finance Corporation (IFC, θυγατρική της World Bank), η Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) και η Alpha Bank. H αρχιτεκτονική του χρηματοδοτικού σχήματος είναι τέτοια, που επιτρέπει την είσοδο πρόσθετων πιστωτών κατά τη διάρκεια του δανείου, συμπληρώνουν.

Και οι πέντε τράπεζες έχουν λάβει τις σχετικές αποφάσεις σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων και η επίσημη δημόσια κοινή υπογραφή αναμένεται να γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Πηγές σε άμεση επαφή με τη διαδικασία της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων επιβεβαιώνουν στην «Κ» πως, εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία όλα τα service level agreements μεταξύ του επενδυτή και των συμπλεκομένων φορέων του Δημοσίου όπως είναι η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία και όλες εκείνες οι δημόσιος υπηρεσίες που είναι παρούσες στα αεροδρόμια, η ολοκλήρωση της παράδοσής τους και το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής είναι εφικτό να γίνουν τη 15η Μαρτίου, όπως έχει προσδιοριστεί μεταξύ του επενδυτή και του ελληνικού Δημοσίου. Παραδέχονται, πάντως, πως «πολλά εξ αυτών των ζητημάτων παραμένουν ανοικτά», αλλά υπογραμμίζουν ότι «σημειώνεται καλή πρόοδος».

Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια περιλαμβάνουν 3 πύλες στην κύρια χώρα (Θεσσαλονίκη, Ακτιον, Καβάλα) και 11 αεροδρόμια στα νησιά (Χανιά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κως, Μύκονος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος και Ζάκυνθος).

Το οικονομικό κλείσιμο της ιδιωτικοποίησης σημαίνει την καταβολή του εφάπαξ τιμήματος του 1,23 δισ., ενώ σύμφωνα με τη σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο, ο επενδυτής έχει δεσμευθεί να επενδύσει περίπου 330 εκατ. μέχρι το 2020 για τη βελτίωση των αεροδρομίων. Σύμφωνα, πάντως, με κύκλους της Fraport αναμένεται να καταβληθούν επιπλέον 70 εκατ. βραχυπρόθεσμα που θα ανεβάσουν το σύνολο των επενδύσεων αυτών στα επίπεδα των 400 εκατ. Τα 95 εκατ. από αυτά αφορούν το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Μεσοπρόθεσμα εκτιμάται πως θα πραγματοποιηθούν επιπλέον επενδύσεις για τη συντήρηση και πιθανή αύξηση της χωρητικότητας, με βάση τον όγκο της κίνησης που το καθένα θα πετύχει.

Η Fraport Greece, κοινοπραξία της ομώνυμης γερμανικής εταιρείας (65%) και της Slentel συμφερόντων του ομίλου Κοπελούζου (35%), θα καταβάλλει στη διάρκεια της 40ετούς παραχώρησης και 22,9 εκατ. ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον πληθωρισμό, καθώς και κυμαινόμενη μεταβλητή αμοιβή που υπολογίζεται κατά έτος στο 28,6% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των αεροδρομίων (EBITDA). Συνολικά το ύψος των παραπάνω εσόδων σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ θα ξεπεράσει τα 10 δισ. σε ορίζοντα 40ετίας, ενώ επιπλέον αυτών το ελληνικό Δημόσιο προσδοκά σωρευτικά φορολογικά, κοινωνικά και άλλα οφέλη της τάξεως των 4,6 δισ.

