Συνεργασία «We do local» και «Medventure ΕΠΕ»

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν η «Medventure ΕΠΕ» και η «Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία ΑΕ» – διαχειρίστρια εταιρεία του προτύπου «We do local». Το «We do local» και η «Medventure ΕΠΕ» συμφώνησαν για την αμοιβαία συνεργασία τους, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από τουριστικές επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο συνθήκες προώθησης τόσο των ξενοδοχείων όσο και του προορισμού «Ελλάδα» στους επισκέπτες.

Το «We do local» είναι ένα πρότυπο πιστοποίησης τουριστικών καταλυμάτων και πλοίων που δημιουργήθηκε για να πιστοποιεί επιχειρήσεις που ενισχύουν την τοπική παραγωγή και οικονομία και προάγουν την ελληνική φιλοξενία. Πιστοποιεί επιχειρήσεις που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν, προβάλλουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, το περιβάλλον και την αειφορία του τόπου τους. Το πρότυπο «We do local» αποτελεί σημείο αναφοράς για την συντονισμένη στρατηγική ανάδειξη της αξίας της τουριστικής εμπειρίας και της αριστείας του τουριστικού επιχειρείν στην Ελλάδα. Αποτελεί έναν ουσιαστικό μοχλό τοπικής, οικονομικής, πολιτιστικής, οικολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης για την κοινωνία, στην οποία δρα, υπό συγκεκριμένους όρους και αυστηρές προδιαγραφές, παρουσιάζοντας μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η «Medventure ΕΠΕ» από την πλευρά της είναι μια συμβουλευτική εταιρεία του κλάδου του αειφόρου τουρισμού. Πέρα από το καθαρά συμβουλευτικό κομμάτι ασχολείται με:

Τη δημιουργία οικοτουριστικών apps (για ορειβασία, πεζοπορία, ποδηλασία κλπ)

Την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, marketing, κειμενογράφησης και social media σε τουριστικές επιχειρήσεις

Τον γραφιστικό σχεδιασμό

Τον σχεδιασμό οικοτουριστικών χαρτών

Στο δυναμικό της ανήκουν δύο πλατφόρμες:

που δημιουργήθηκε το 2009 και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη πύλη για τον ελληνικό οικοτουρισμό. Αντικείμενό του είναι η προβολή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον, τη γαστρονομία, τη φύση, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Επιπλέον το www.ecotourism-greece.com προωθεί ξενοδοχειακά καταλύματα που είναι ευαισθητοποιημένα απέναντι στο περιβάλλον και εντάσσονται ως μέλη στην οικογένειά του. Το www.green–guide.gr που αποτελεί έναν πράσινο ηλεκτρονικό δωρεάν οδηγό για τις τουριστικές επιχειρήσεις, μια πλήρη συλλογή όλων των ιδεών, υπηρεσιών, προϊόντων και λύσεων που χρειάζεται μια επιχείρηση για να μεταβεί στην εποχή του εναλλακτικού τουρισμού. Διανέμεται σε 4.000 ξενοδοχεία και υποστηρίζει και προβάλει πρωτοβουλίες όπως το «We do local».

Κοινή επιδίωξη τόσο του προτύπου «We do local» όσο και της «Medventure ΕΠΕ» είναι η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και η ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίος βιώσιμος τουριστικός προορισμός με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γνώρισμα την φιλοξενία, μέσα από τις τουριστικές επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο κ. Ανδρέας Μεταξάς, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία ΑΕ – We do local και ο Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας Medventure ΕΠΕ, κ. Kayali Iyad.

Σε μια εποχή οικονομικής και γενικότερης κρίσης, η σύνδεση και η στενή συνεργασία φορέων, οργανισμών και παραγόντων του τουρισμού για ένα κοινό σκοπό, όπως είναι η ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού με ποικίλα περιβαλλοντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τόσο για τους τουριστικούς προορισμούς, όσο και για τον ίδιο τον τουριστικό τομέα, κρίνεται ως επιχειρηματική & κοινωνική αναγκαιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: www.wedolocal.gr και www.medventure.eu