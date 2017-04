Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο

Τελετουργία και πολιτική, άτομο και κοινωνία στο έργο του Πλουτάρχου

Ritual and Politics, Individual and Community in Plutarch’s Works

27-30 Απριλίου 2017

Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «Ξενία», Ρέθυμνο

Συνδιοργάνωση

Λουκία Αθανασάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

&

Frances B. Tichener, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Utah και Γραμματέας της Διεθνούς Πλουταρχικής Εταιρείας

Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο διοργανώνεται από την Λουκία Αθανασάκη και την Frances B. Titchnener στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού σεμιναρίου που συντονίζουν από κοινού αυτό το εξάμηνο στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο οποίο συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Κλασικών Σπουδών.

Το συμπόσιο επικεντρώνεται στη μελέτη του ρόλου των ποικίλων τελετών που απεικονίζονται στους βίους και τις ηθικές πραγματείες του Πλουτάρχου, όπως για παράδειγμα θυσιών, πομπών, ταξιδιών σε ιερούς τόπους, αφιερωματικών εκδηλώσεων, δημόσιων λόγων, μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων σε θρησκευτικό ή κοσμικό πλαίσιο, στις οποίες συμμετέχουν άτομα ή ομάδες. Τα βασικά ζητήματα που θα διερευνηθούν είναι: πως συνεισφέρουν οι περιγραφές των τελετών στη απεικόνιση του χαρακτήρα συγκεκριμένων ατόμων ή συλλογικών ταυτοτήτων; Τι μας λένε για τον τρόπο που τα άτομα σχετίζονται μεταξύ τους ή με ευρύτερες ομάδες; Πως συνεισφέρει η τελετουργία στη δημιουργία και τη σφυρηλάτηση ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας; Τι φανερώνουν οι ποικίλες τελετές για τις σχέσεις ανάμεσα σε πόλεις ή άλλες μορφές κοινωνικής οργάνωσης; Ποια είναι η δυναμική αλληλεπίδραση τελετουργίας και πολιτικής σε προσωπικό, κοινωνικό, τοπικό ή διακρατικό επίπεδο;

Το διεθνές συμπόσιο στο οποίο συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες είναι ανοιχτό στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στο ευρύ κοινό.

Αναλυτικό πρόγραμμα: http://www.philology.uoc.gr/conferences/Plutarch_2017/