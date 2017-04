Εγκαινιάζεται το Κέντρο Ερευνών και Μελετών για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα πραγματοποιήσει την τελετή εγκαινίων του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής *την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 και ώρα 17.30 στον προαύλιο χώρο του Κ.Ε.ΜΕ. στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης των εγκαινίων, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα Διεθνές Συμπόσιο με θέμα: “Research Centers, Projects and Synergies” (Αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 09.45 – 14.30), καθώς και Ελεύθερη Περιήγηση (Open House) στους χώρους του Κ.Ε.ΜΕ. (15.30 – 17.30 και 18.50 – 20.00).

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κο Σταύρο Αρναουτάκη και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Λ. Ζώρα, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, της Διευθύντριας του Κ.Ε.ΜΕ., Καθηγήτριας Μαρίας Κούση, του Δημάρχου Ρεθύμνου, κου Γιώργη Μαρινάκη, του Αν. Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αν. Καθηγητή Κωνσταντίνο Σπανουδάκη και του Αν. Διευθυντή του Κ.Ε.Μ.Ε., Καθηγητή Νίκου Παπαδάκη.

Στις εκδηλώσεις των εγκαινίων θα συμμετάσχουν με ομιλίες διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα ο Καθηγητής Andy Green, Διευθυντής του ESRC- funded Research Centre “LLAKES” του University College London και μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών, ο Δρ Λουκάς Ζαχείλας, Head of the VET Department του CEDEFOP (Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), ο Δρ Πάνος Λιβεράκος, Senior Expert στο Regional Hub for Civil Service του UNDP (Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη), ο Ομότιμος Καθηγητής Μιχάλης Δαμανάκης, πρ. Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως και ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, κος Γιώργος Αλεξάκης.

*To Κέντρο Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής αποτελεί αυτόνομη, ενιαία, διεπιστημονική ερευνητική μονάδα, εποπτευόμενη από τη Σύγκλητο με στόχο να προάγει την έρευνα στις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής και να εκπονεί μελέτες για λογαριασμό τρίτων.

Στο Κ.Ε.ΜΕ. εντάσσονται: Ερευνητικά Εργαστήρια, Ερευνητικά Προγράμματα ομάδων ή μεμονωμένων ερευνητών, καθώς και αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία συνδέονται με τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής.