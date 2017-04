Μια ακόμα »μαγική» βραδιά για τον Γιάννη

Συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδηγώντας στην νίκη τους Μπακς (104-77) επί των Ράπτορς

Το »BMO Harris Bradley Center» ήταν κατάμεστο με την ατμόσφαιρα εκπληκτική. Το κοινό του Μιλγουόκι βοήθησε τους Μπακς σε μια πολύτιμη νίκη ώστε τα »ελάφια» να κάνουν το 2-1 στην σειρά με την ομάδα του Τορόντο. Βέβαια, σε ακόμα ένα ματς, περισσότερο βοήθησε ο.. δικός μας άνθρωπος. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βοήθησε τους Μπακς στη νίκη επί των Ράπτορς, με την ομάδα του να συγκεντρώνει τις καλύτερες στιγμές του σε ένα βίντεο. Ο διεθνής άσος, δεν χρειάστηκε να πατήσει φουλ γκάζι ως το φινάλε καθώς η νίκη είχε κριθεί. Έτσι, έμεινε στους 19 πόντους (5/8δ., 2/2τρ., 3/8β.), με 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα και 3 λάθη σε 33 λεπτά.

The best from @Giannis_An34 as he goes 7/10 FG for 19 points with 8 boards, 4 dimes, 2 steals and 2 blocks!! #FearTheDeer pic.twitter.com/Gf9Z5ZDnqd

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 21 Απριλίου 2017