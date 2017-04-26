Ρέθυμνο: 4ος Νικηφόρειος Δρόμος

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 2017 22,600
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΧΡΟΝΟΣ
|
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ
|AFORDAKOS TEAM
|1:28:53
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ
|ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
|1:29:41
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΥΡΓΑΤΖΟΓΛΟΥ
|Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|1:31:08
ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 22,600
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΧΡΟΝΟΣ
|MARIELA TSIPA
|ΣΔΥΡ
|1:56:25
|ANNA VELEVA
|ΣΔΥΡ
|2:10:07
|ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΡΗ
|ΣΔΥΡ
|2:11:40
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 2017 5,300
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΧΡΟΝΟΣ
|ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ
|ΟΦΗ
|0:20:27
|ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
|Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
|0:23:43
|ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ
|ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
|0:24:06
ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 5,300
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΧΡΟΝΟΣ
|ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
|ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
|0:25:08
|ANGELA ARKALAKI
|ΑΝΕΜΟΣ ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
|0:27:46
|AKVILE BUITLUTE
|ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
|0:30:22
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ 2017 ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|ΧΡΟΝΟΣ
|ANDREAS XIRAKIS – KOSTAKIS ANTONIS
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΟΡ RUNNING TEAM
|1:29:44
|ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ-ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΔΥΡ
|1:40:31
|ΒΑΡΔΑΚΗΣ- ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
|ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
|1:46:41
Επιπλέον, στο σύνδεσμο https://results.chronolog.gr/resultsv2.aspx?ev=df348b190d55a5c1209d6aec8044bb05&pp=ad65&c=0, έχουν αναρτηθεί τα επίσημα αποτελέσματα.