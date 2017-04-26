Ρέθυμνο: 4ος Νικηφόρειος Δρόμος

Τετάρτη 26th, Απρίλιος 2017 / 15:57
στην ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  2017 22,600

 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ

 AFORDAKOS TEAM 1:28:53
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ

 

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:29:41
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΥΡΓΑΤΖΟΓΛΟΥ

 

 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:31:08

 

 

ΓΕΝΙΚΗ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017  22,600

ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
MARIELA TSIPA ΣΔΥΡ 1:56:25
ANNA VELEVA

 

 ΣΔΥΡ 2:10:07
ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΡΗ ΣΔΥΡ 2:11:40

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  2017 5,300

 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ

 

 ΟΦΗ 0:20:27
ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ν.Ο. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:23:43
ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:24:06

 

 

ΓΕΝΙΚΗ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017  5,300

ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 0:25:08
ANGELA ARKALAKI ΑΝΕΜΟΣ ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 0:27:46
AKVILE BUITLUTE ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:30:22

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ  2017 ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ANDREAS XIRAKIS – KOSTAKIS ANTONIS ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΟΡ RUNNING TEAM 1:29:44
ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ-ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥΡ 1:40:31
ΒΑΡΔΑΚΗΣ- ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 1:46:41

Επιπλέον, στο σύνδεσμο   https://results.chronolog.gr/resultsv2.aspx?ev=df348b190d55a5c1209d6aec8044bb05&pp=ad65&c=0, έχουν αναρτηθεί τα επίσημα αποτελέσματα.
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