Τα αποτελέσματα του 3ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Δημοσιογραφικών Δεξιοτήτων

Ο Σύλλογος Νεανικής Δημοσιογραφίας «Τύπος και Ουσία» ενημερώνει για τα αποτελέσματα του 3ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Δημοσιογαφικών Δεξιοτήτων.

Οι εκδηλώσεις απονομών των διακρίσεων των σχολείων και των μαθητών θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

Την Παρασκευή 5 Μαΐου στις 6.15 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, σε συνδιοργάνωση με την Αντιπεριφέρεια Χανίων, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων και την ΕΛΜΕ Χανίων για τους νομούς Ρεθύμνης και Χανίων.

Α. ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΛΥΚΕΙΑ-ΜΑΘΗΤΕΣ:

Βραβείο μαθητικού εντύπου «Μανόλης Πουλής» στο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου για την εφημερίδα «Αποσπερίτης» τεύχη 1-2-3.

Βραβείο μαθητικού εντύπου «Αντώνης Χελιδώνης» στο 5ο ΓΕ. Λ. Ηρακλείου για την εφημερίδα «Τα Πεντόβολα», τεύχος 5.

Βραβείο μαθητικού εντύπου στο ΓΕ.Λ. Επισκοπής για την εφημερίδα «Επισκοπήσεις», τεύχος 5.

Βραβείο μαθητικού ρεπορτάζ «Βιργινία Μανασάκη», στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου για τη συλλογική εργασία: «Ηράκλειο- Βιώσιμη Πόλη».

Βραβείο μαθητικού ρεπορτάζ στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου για την ιστορική έρευνα: «Ιούλιος 1974 – Αναμνήσεις παιδιών από την Ελλάδα».

Βραβείο μαθητικού ρεπορτάζ στις μαθήτριες του Γ4, Κατερίνα Τζουμαίδη, Ιωάννα Φραγκιουδάκη και Δέσποινα Ψαράκη, του 4ου ΓΕ.Λ. Ηρακλείου για την εργασία «Τα σκονάκια».

Βραβείο μαθητικής συνέντευξης στο περιοδικό ΓΕ.Λ.Α. του ΓΕ.Λ. Νέας Αλικαρνασσού για τη συνέντευξη με την Σοφία Πριοβόλου.

Βραβείο μαθητικής συνέντευξης «Μανόλης Πουλής» στην Δανάη Τριγώνη του 4ου ΓΕ. Λ. Ηρακλείου για τη συνέντευξη με τον Νίκο Αβραμάκη.

Βραβείο μαθητικής συνέντευξης στην εφημερίδα «Επισκοπήσεις» του ΓΕ.Λ. Επισκοπής για τη συνέντευξη με τον Δημήτρη Ζαχαριουδάκη (Χαίνηδες).

Βραβείο μαθητικού άρθρου στη μαθήτρια Ραφαέλα Δεληγιάννη του 4ου ΓΕ. Λ. Ηρακλείου, για την επιμέλεια και την εικονογράφηση, στο «Άνθος του Γιαλού» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Βραβείο μαθητικού άρθρου στο περιοδικό «ΓΕ.Λ.Α.», του ΓΕ.Λ. Νέας Αλικαρνασσού, για το άρθρο «Η Δευτέρα του κάθε μαθητή».

Βραβείο μαθητικού άρθρου στον Δημήτρη Μουδατσάκη, μαθητή της Γ’ τάξης του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ηρακλείου, για την εργασία του «Η κατάρα της ελληνικής φυλής».

Ειδικά Βραβεία:

Στο 1ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου (Καπετανάκειο) βραβείο «Αντώνης Χελιδώνης» για το εργαστήρι γραφής – ποίησης όπως αυτό παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Έκτη Βάρδια» της 14ης Μαρτίου 2017.

Βραβείο σκίτσου-εικονογράφησης στην Κελαράκη Αναστασία-Μαρίνα και στον Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου για τη συμμετοχή τους στο 5ο τεύχος της εφημερίδας «Τα Πεντόβολα».

Ειδικό Βραβείο συνέπειας και κατάδειξης της αξίας της δια βίου μάθησης στον σπουδαστή του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Κρήτης, Μιχάλη Φανουράκη.

Ειδικό Βραβείο συνέπειας και κατάδειξης της αξίας της δια βίου μάθησης στον Δημήτρη Μουδατσάκη μαθητή της Γ’ τάξης του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Ηρακλείου.

Έπαινος συμμετοχής στο ΓΕ.Λ. Νέας Αλικαρνασσού για το περιοδικό «ΓΕ.Λ.Α.», τεύχος 11.

Έπαινος συμμετοχής στο 4ο ΓΕ. Λ. Ηρακλείου –εφημερίδα «Οκτώ και 4ο…», τεύχος 3.

Β.ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΜΑΘΗΤΕΣ:

Βραβείο μαθητικού εντύπου στο Γυμνάσιο Πλατανιά για την εφημερίδα «Χρυσαλίδα».

Βραβείο μαθητικού εντύπου στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου για το περιοδικό «Ίριδα».

Βραβείο μαθητικού εντύπου «Βιργινία Μανασάκη» στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου για την εφημερίδα «Πειρ και Μανία».

Βραβείο μαθητικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Μαθητών Λόγος» του Γυμνασίου Βάμου, για την εργασία «Υιοθετώντας το αρχαίο θέατρο της Απτέρας».

Βραβείο μαθητικού ρεπορτάζ στις μαθήτριες Φιλίππα Αγγελάκη, Μάγδα Αδαμίδη και Ναταλία Πρωίμου του Γυμνασίου Πλατανιά για την εργασία τους «Η κυρία Θάλεια» -αφιέρωμα στο έργο της Θάλειας Καλιγιάννη.

Βραβείο μαθητικού φωτορεπορτάζ στον Ιάσωνα Νταουντάκη του 1ου Γυμνασίου «Ελευθερίου Βενιζέλου» Χανίων για το φωτορεπορτάζ «Have you ever thought about the real meaning of life?».

Βραβείο μαθητικής συνέντευξης στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου για τη συνέντευξη από τον Αντώνη Μαρτσάκη.

Βραβείο μαθητικής συνέντευξης στη Στέλλα Μανωλίτση του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου για τη συνέντευξη «Διαφορετικές ικανότητες, πάντα όμως με τα ίδια όνειρα» από τους μαθητές του ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής.

Βραβείο μαθητικής συνέντευξης στην Εύα Παζάρα του Γυμνασίου Μαλίων για τη συνέντευξη «Το επιτραπέζιο παιχνίδι» με τη Μαρία Ρογδάκη.

Βραβείο μαθητικού άρθρου στους Γιώργο Αποστολάκη και Χαράλαμπο Καπελώνη, μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου για την εργασία τους «Οι ξενιτεμένοι αυτής της Γής».

Βραβείο μαθητικού άρθρου στην Μαρία Ρουσσάκη μαθήτρια του Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου για την εργασία της «Ομοφυλοφιλία και σύμφωνο συμβίωσης».

Βραβείο μαθητικού άρθρου στην Καζαλάκη Ιωάννα του Γυμνασίου Αλικιανού για την εργασία της «Μπαμπά-Μαμά, τι είναι η αγάπη;».

Ειδικά Βραβεία:

Ειδικό Βραβείο πρωτότυπης έκδοσης στο 1ο Γυμνάσιο «Ελευθερίου Βενιζέλου» Χανίων για την αγγλόφωνη εφημερίδα «Student’s Voise».

Ειδικό Βραβείο «Μανόλης Πουλής» στο Γυμνάσιο Πλατανιά για το σύνολο της εκδοτικής παραγωγής του σχολικού έτους 2016-2017: Το περιοδικό «Αλλάζω» της Γ’ τάξης, τη Συλλογή των εργασιών «Ετυμολογία και δημιουργική γραφή» της Β’ τάξης και τη Συλλογή των παραμυθιών «Η Δοκιμασία της Αγάπης» της Α’ τάξης.

Έπαινος συμμετοχής στο Γυμνάσιο Αλικιανού για την εφημερίδα «Εφηβική Πένα», φύλ. 5.

Έπαινος συμμετοχής στο Γυμνάσιο Βάμου για την εφημερίδα «Μαθητών Λόγος», φύλ. 13.

Έπαινος συμμετοχής στο Γυμνάσιο Μαλίων για την εφημερίδα «Το Διάλειμμα», φύλλλο 5.

Ειδικό Λογοτεχνικό Βραβείο «Αντώνης Χελιδώνης» στη Μαρία Κούση του Γυμνασίου Αλικιανού για το διήγημα «Ο παππούς…το χτες…το σήμερα…το αύριο…».

Ειδικό Βραβείο Κινηματογραφικού ρεπορτάζ στο 2ο Γυμνάσιο Χανίων για τις παραγωγές «S.O.S.» και «Επιλογές» οι οποίες παρουσιάζουν με ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο τους μαθητικούς προβληματισμούς.

Γ.ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ- ΜΑΘΗΤΕΣ:

Βραβείο μαθητικού εντύπου στο 2ο Δημ. Σχ.Μοιρών για τη συνέκδοση «Βορράς και Νότος» από κοινού με το Δημ. Σχ.Βραχιάς Θεσσαλονίκης.

Βραβείο μαθητικού εντύπου στο Δημ. Σχ.Ελούντας για την εφημερίδα «Μαθητική Πυξίδα».

Βραβείο μαθητικού εντύπου στο Δημ. Σχ. Κατοχωρίου Χανίων για την εφημερίδα «Γραμματοκαμώματα».

Βραβείο μαθητικού φωτορεπορτάζ στις μαθήτριες Κριστίνα Αντωνιάδου, Άννα Ορφανουδάκη και στον μαθητή Μιχάλη Δασκαλάκη του 1ου Δ. Σχ. Τυμπακίου για την εργασία τους: «Μια αυλή γεμάτη παιχνίδια».

Βραβείο μαθητικού φωτορεπορτάζ στο Ε1 του 10ου Δ.Σχ. Χανίων για την ομαδική εργασία «Σεργιανίζοντας την Σπλάντζια».

Βραβείο μαθητικού φωτορεπορτάζ στο 3ο Δ.Σχ.Ρεθύμνου για την ομαδική εργασία «Χιόνια στο Ρέθυμνο».

Βραβείο μαθητικής συνέντευξης στην Κατερίνα Υγειονομάκη, μαθήτρια του Δ.Σχ. Ελούντας για τη συνέντευξη «Με μια υφάντρα του παλιού καιρού».

Βραβείο μαθητικής συνέντευξης στη συντακτική ομάδα της εφημερίδας «Πεφταστέρι» για τη συνέντευξη με θέμα: «Βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα».

Βραβείο μαθητικής συνέντευξης στο Γ2 του Δημ. Σχ. Κοκκίνη Χάνι για τη συνέντευξη: «Ήρωες ανάμεσά μας».

Βραβείο μαθητικού άρθρου στη Νίκη Μαζανάκη και στον Σπύρο Πατεράκη, μαθητές του Δημ.Σχ. Κατωχωρίου για την εργασία τους με θέμα τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή.

Βραβείο μαθητικού άρθρου στη Χαρά Σπανουδάκη, μαθήτρια του 2ου Δημ.Σχ. Κουνουπιδιανών για την εργασία της «Τα έθιμα της Αποκριάς».

Βραβείο μαθητικού άρθρου στη συντακτική ομάδα της εφημερίδας «Βορράς και Νότος» για την εργασία «Ταξιδεύοντας στην Κρήτη».

Ειδικά Βραβεία:

Ειδικό Βραβείο ποιότητας και συνέπειας στην έκδοση στο περιοδικό «Κοίρανος», τεύχος 13, του Δημοτικού Σχολείου Καστελίου Πεδιάδος για τα 13 χρόνια έκδοσής του.

Ειδικό Βραβείο ποιότητας και συνέπειας στην έκδοση στην εφημερίδα «Πεφταστέρι», τεύχος 21, του 28ου -57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου για τα 9 χρόνια έκδοσής του.

Ειδικός Λογοτεχνικός Έπαινος στους μαθητές του Γ1 του 2ου Δημ. Σχ. Βουτών για την έντυπη συλλογή «Τα παραμύθια μας».

Ειδικός Λογοτεχνικός Έπαινος στους μαθητές του Δ2 του 2ου Δημ. Σχ. Βουτών για το εργαστήρι μυθοπλασίας με ιστορίες εμπνευσμένες από τα βασικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικός Λογοτεχνικός Έπαινος στους μαθητές του Δ1 του 2ου Δημ. Σχ. Κουνουπιδιανών για το κείμενο και την εικονογράφηση της ιστορίας «Το κακό να φύγει!».

Έπαινος συμμετοχής στο 1ο Δ. Σχ. Ηρακλείου για την εφημερίδα «Τα Τυποσκαλίσματα».

Έπαινος συμμετοχής στο 2ο Δ.Σχ. Μοιρών για την εφημερίδα «Τα Εκτάκια του 2ου».

Έπαινος συμμετοχής στην ΣΤ’ τάξη του 5ου Δ.Σχ.Νέας Αλικαρνασσού για την εφημερίδα «Τα Μαθητομπερδέματα».

Έπαινος συμμετοχής στη Β’ τάξη του Δ.Σχ. Πιτσιδίων για την εφημερίδα «Τα ανήσυχα μολύβια».

Έπαινος συμμετοχής στην ΣΤ’ τάξη του Δ.Σχ. Πόμπιας, για την «Σχολική Εφημερίδα».

Έπαινος συμμετοχής στο 3ο Δ. Σχ. Ρεθύμνου, για την ηλεκτρονική εφημερίδα «Ουράνιο Τόξο».

Έπαινος συμμετοχής στην ΣΤ’ τάξη του 1ου Δ.Σχ. Τυμπακίου, για την εφημερίδα «Έκτη Άποψη», τεύχη 1-3.

Έπαινος συμμετοχής στο Δ. Σχ. Ελιάς για το σύνολο των ραδιοφωνικών παραγωγών του κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Έπαινος συμμετοχής στο 10 Δ. Σχ Χανίων για το σύνολο των δημοσιογραφικής (έντυπης και ραδιοφωνικής) παραγωγής του κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Έπαινος συμμετοχής στο 19ο Δ. Σχ. Χανίων για το σύνολο των ραδιοφωνικών παραγωγών του κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Δ.ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:

Βραβείο μαθητικού εντύπου στο 4Ο Κισάμου, για την εφημερίδα «Τα μαντάτα του Νηπιαγωγείου», τεύχη 13-14.

Βραβείο μαθητικού εντύπου στο 8ο Νάουσας (Άγιος Νικόλαος), για την εφημερίδα «8κτώ», τεύχη 2-3-4.

Βραβείο μαθητικού εντύπου στο 11ο Χανίων, για «Το Εφημεριδάκι μας», τεύχος 1.

