Όταν τα κρας τεστ γίνονταν με ζωντανούς εθελοντές (Video)

Ένα κλιπ από την αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά «Ripley’s Believe It or Not!» που προβλήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το επεισόδιο είχε ως θέμα την ασφάλεια στα αυτοκίνητα και τη σημασία της ζώνης ασφαλείας.

Το πρώτο μισό της εκπομπής έπαιξε κλιπ με κανονικά κρας τεστ με ανδρείκελα σε αργή κίνηση από δοκιμές που έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το ασυνήθιστο κλιπ έπαιξε στο τέλος της εκπομπής, δείχνοντας δοκιμές πρόσκρουσης που έγιναν με ζωντανούς εθελοντές στη Γερμανία.

