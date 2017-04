Take me to ΕΛΛΑΣ έγραφε το μπλουζάκι, του γνωστού φιλέλληνα ηθοποιού, Τομ Χανκς, δηλαδή Πηγαίνετέ με στην Ελλάδα, με τις ρίγες της σημαίας μας να βάφουν τον γαϊδαράκο της στάμπας!

Η φωτογραφία του αυτή, έγινε viral και φυσικά αποτελεί μια εξαιρετική διαφήμιση για την πατρίδα μας!

Φυσικά ο ίδιος ο Τομ μετράει αντίστροφα για να έρθει στην αγαπημένη του Αντίπαρο -με τη Ρίτα Γουίλσον βέβαια-, όπου διατηρεί και σπίτι.

