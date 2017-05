Εσφαλμένη η «ανάγνωση» των ποσοστών μαθητικής διαρροής στο Ρέθυμνο

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα υψηλά νούμερα εγκατάλειψης του σχολείου οφείλονται στην μετοίκηση οικονομικών μεταναστών λόγω οικονομικής κρίσης

Τα ποσοστά μαθητικής διαρροής που αποδίδονται στο Ρέθυμνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως δήλωσε στην εφημερίδα μας ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού κ. Ανδρέας Ταξάκης.

Αμφισβητώντας τα ποσοστά που θέλουν το Ρέθυμνο να κατέχει την πρωτιά ανάμεσα σε όλους τους νομούς της χώρας, ο κ. Ταξάκης, προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της υπηρεσίας του, επισημαίνοντας, ότι οι αριθμοί είναι μεν υψηλοί αλλά πρόκειται για μαθητές, παιδιά αλλοδαπών οικογενειών, που εγκατέλειψαν το σχολείο γιατί οι οικογένειες τους λόγω κρίσης έφυγαν από το Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την σχολική χρονιά 2013 – 2014 στα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Νομού φοίτησαν 5.978 μαθητές εκ των οποίων εγκατέλειψαν το σχολείο οι 303, που σημαίνει ποσοστό 5,06%.

Την σχολική χρονιά 2014-15 οι μαθητές ήταν 5.862, εκ των οποίων υπήρξε διαρροή 311 μαθητών, ποσοστό 4,18%.

Την επόμενη σχολική χρονιά 2015-16 φοίτησαν 5.977 παιδιά, εγκατέλειψαν οι 314, ποσοστό 4,18%.

Τα νούμερα και τα ποσοστά είναι όντως υψηλά, αλλά ο κ. Ταξάκης δήλωσε τα εξής: «Η διαρροή αυτή κατά κύριο λόγο προέρχεται από το 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, στο οποίο το 40% των μαθητών προέρχονταν από οικογένειες οικονομικών μεταναστών. Από το 2010 και μετά τόσο σε αυτό το σχολείο, όσο και σε άλλα σχολεία της πόλης, διαπιστώσαμε, πως οι οικογένειες των μεταναστών, κυρίως από Αλβανία, εγκατέλειψαν την Ελλάδα λόγω οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να παίρνουν τα παιδιά τους και να φεύγουν, χωρίς να κάνουν τις διαδικασίες μετεγγραφής ή διαγραφής των μαθητών από τους καταλόγους των σχολείων. Αυτός είναι ο ένας παράγοντας που προκαλεί όμως και τον αμέσως επόμενο. Διότι φεύγοντας ένας μαθητής χωρίς τις επίσημες διαδικασίες, το όνομα του παραμένει στους καταλόγους για τουλάχιστον τρία χρόνια έως να διαγραφεί σύμφωνα με τον νόμο. Έτσι τα νούμερα και τα ποσοστά μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά. Εν κατακλείδι, θέλω να τονίσω πως τα επίσημα ποσοστά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα πραγματικά ποσοστά δεν είναι παραπάνω από 2% ανά χρονιά και κατά κύριο λόγο αφορά παιδιά μεταναστών που φεύγουν από το Ρέθυμνο και για αυτό εγκαταλείπουν το σχολείο. Θεωρούμε δε, ότι θα πρέπει επίσημα οι αρμόδιες υπηρεσίες να το δουν το θέμα αυτό και να μην προβάλουν το Ρέθυμνο ως τόπο μαθητικής διαρροής».

Η συζήτηση για το ζήτημα αυτό έγινε στο περιθώριο της εκδήλωσης που οργανώθηκε την περασμένη Τρίτη στην αίθουσα «Ξενία» του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη / διαρροή και ακανόνιστη παρακολούθηση – Στρατηγικές για την βελτίωση της ελκυστικότητας των σχολείων».

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τους σχολικούς συμβούλους καθηγητών φυσικής αγωγής και το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας. Στη συζήτηση συμμετείχαν 15 Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Μάλτας, οι οποίοι παρακολουθούν σεμινάριο του έργου ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships of Adults Education “Creation of Continuous Professional Development Programmes for Educators” του Υπουργείου Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Μάλτας, υπό την αιγίδα του ΙΤΕ. Θέματα της συζήτησης αποτελεσαν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόωρη σχολική εγκατάλειψη – διαρροή και οι στρατηγικές αντιμετώπισής της, τα κενά των εκπαιδευτικών πολιτικών για αποτελεσματικότερη σχολική ηγεσία, οι σχέσεις γονέων- σχολείου για την βελτίωση του σχολείου και η έννοια του «ολιστικού σχολείου».

Μ.Κ.