Η πανευρωπαϊκή καμπάνια «Europe in My Region 2017: Ταξίδι στον Πολιτισμό» στην Ιερά Μονή Αρκαδίου

Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 και ώρα 19.30, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, θα πραγματοποιηθεί Μουσική Εκδήλωση από τη Χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου υπό τη διεύθυνση του Χοράρχη κ. Ευάγγελου Καπαϊδονάκη, Διευθυντή της Σχολής και Πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου της πόλεως Ρεθύμνης.

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής καμπάνιας «Europe in My Region», στην οποία συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης. Η φετινή καμπάνια, με τον τίτλο «Europe in My Region 2017», έχει σκοπό την ευρεία ενημέρωση των πολιτών για τα έργα και γενικότερα τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με τη συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών Ταμείων.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα προβληθούν αντιπροσωπευτικά έργα στον τομέα του πολιτισμού, που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, δηλαδή ιστορικά μνημεία, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, δομές σύγχρονου πολιτισμού κ.α. Για το λόγο αυτό, η καμπάνια «Europe in My Region 2017» φέρει στο νησί μας τον ιδιαίτερο τίτλο «Ταξίδι στον Πολιτισμό» και πραγματοποιείται με τη συνεργασία φορέων που υλοποίησαν τα έργα την προγραμματική περίοδο 2007-2013.