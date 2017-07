Δ. Λαγουδάκη: Η κούκλα του SYTYCD

Πέρασε με το σπαθί της στον ημιτελικό του So You think you can dance που θα τον δούμε την Παρασκευή στον ΑΝΤ1 και έχει όλα τα προσόντα για να σηκώσει τη…κούπα και να βγει νικήτρια! Η καλλονή του σόου, Δέσποινα Λαγουδάκη που μεγάλωσε στο Ρέθυμνο είναι καθηγήτρια και χορεύτρια σύγχρονου χορού, ενώ έχει παρακολουθήσει και ένα χρόνο μαθήματα λάτιν. Ζει στην Αθήνα με την αδερφή της. Οι γονείς της ήταν εκείνοι που της είπαν για το σόου και εκείνη, αρχικά, δήλωσε συμμετοχή χωρίς να το πει σε εκείνους αλλά ούτε και στην αδερφή της. Η Δέσποινα μιλά αποκλειστικά στο parapolitika.gr λίγο πριν τον μεγάλο ημιτελικό

Είσαι καθηγήτρια χορού; Γιατί αποφάσισες να δηλώσεις συμμετοχή στο SYTYCD;

Αρχικά, πρέπει να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ το show και έτσι αποφάσισα να δηλώσω συμμετοχή. Επίσης, ασχολούμαι μόνο με το σύγχρονο χορό. Στο show λοιπόν έχω την μεγάλη ευκαιρία και δυνατότητα, να μάθω διαφορετικά είδη χορού. Να εξελιχθώ και να γίνω ακόμα καλύτερη. Για εμένα το SYTYCD είναι μία πολύ μεγάλη πρόκληση και συνάμα ευκαιρία.

Έχεις καταφέρει να είσαι ανάμεσα στους έξι παίκτες που πέρασαν στον ημιτελικό; Τι πιστεύεις ότι πρέπει να χει ο νικητής;

Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στους έξι! Για μένα είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Θεωρώ ότι ο νικητής πρέπει να έχει σωματική και ψυχική αντοχή, θέληση και αγάπη για αυτό που κάνει και σαφέστατα τη στήριξη του κόσμου. Όλοι οι συμπαίκτες μου είναι εξαιρετικοί. Περνάμε πολύ όμορφα και αγαπάμε αυτό που κάνουμε.

Εσύ σαν Δέσποινα ποια είναι τα χαρακτηριστικά σου που ίσως είναι ικανά, στο να σε βοηθήσουν να κερδίσεις;

Νομίζω η υπομονή και η επιμονή μου. Σίγουρα για να φτάσεις κάπου χρειάζεται σκληρή δουλειά. Να είσαι ταπεινός, να λειτουργείς με σεβασμό και ήθος.

Είσαι μια πολύ όμορφη κοπέλα. Η εμφάνισή του σου σου έχει ανοίξει πόρτες;

Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Και δε θεωρώ ότι η εμφάνιση είναι κάτι που μπορεί να σου ανοίξει πόρτες, ειδικά στη δική μας τέχνη. Πρέπει να έχεις ένα σύνολο πραγμάτων. Η σκληρή δουλειά, η συνέπεια και η αγάπη για την τέχνη μας είναι αυτό που θα μας πάει μπροστά.

Σε προηγούμενο Live αφιέρωσες μια από τις χορογραφίες σου στον φύλακα άγγελο σου, την γιαγιά σου…

Την έχασα πριν ενάμιση χρόνο. Για εμένα ήταν και είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος που με στήριξε και με καθοδήγησε στη ζωή μου. Αποτέλεσε πρότυπο ανθρώπου για εμένα και είναι μέσα μου πάντα.

Ποια είναι τα όνειρα σου; Όπως κάθε νέος άνθρωπος έτσι και εγώ έχω πολλά όνειρα και στόχους. Είμαι όμως προσγειωμένη και πιστεύω ότι πρέπει να κάνω αργά και σταθερά βήματα. Εύχομαι να συνεχίζω να χορεύω για πολλά χρόνια ακόμα. Να υπηρετώ με αγάπη και σεβασμό αυτή την τέχνη και να εξελίσσομαι διαρκώς!

parapolitika.gr