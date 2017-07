Κρητικιά η μεγάλη νικήτρια του So you think you can dance!

Κρητικοπούλα ήταν η μεγάλη νικήτρια του So you think you can dance! Η Εύα Σωμαρακάκη από τη Γέργερη συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους του κοινού, κερδίζοντας το έπαθλο των 50.000 ευρώ, αλλά και ένα αυτοκίνητο.

Ένα όμορφο ταξίδι, σχεδόν τριών μηνών, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής με τον τελικό του show.

Οι τέσσερις φιναλίστ έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στη σκηνή. Χόρεψαν solo, σε ζευγάρια και πραγματικά ήταν εκπληκτικοί.

Η Εύα Σωμαρακάκη, η οποία δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της καθ’ όλη τη διάρκεια του τελικού, συνέθεσε την τελική δυάδα με την Νεφέλη Θεοδότου.

Η Εύα Σωμαρακάκη είναι η καλύτερη χορεύτρια της Ελλάδας!

Η έτερη Κρητικιά, η Ρεθυμνιώτισσα Δέσποινα Λαγουδάκη η οποία είχε εντυπωσιάσει με την παρουσία και το ταλέντο της κατάφερε να κατακτήσει μια θέση στην τετράδα.

Η Εύα Σωμαρακάκη και η Νεφέλη Θεοδότου χόρεψαν ακόμα μία φορά, πριν ανακοινωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Με το που ανακοινώθηκε η τελική απόφαση του τηλεοπτικού κοινού δια στόματος της εκθαμβωτικής παρουσιάστριας του show Δούκισσας Νομικού, η μεγάλη νικήτρια ξέσπασε σε δάκρυα χαράς και έγινε… ένα με τους συγγενείς και τους φίλους της που ανέβηκαν στη σκηνή για να την αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουν μαζί της!

cretalive.gr