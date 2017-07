Η κρητικοπούλα Εύα Σωμαρακάκη στον τελικό

Ψηφίζουμε με S4 και αποστολή στο 54961

Η κρητικοπούλα Εύα Σωμαρακάκη, βρίσκεται στον τελικό του «SO YOU THINK YOU CAN DANCE» του ΑΝΤ1, διεκδικώντας τον τίτλο της καλύτερης χορεύτριας στην Ελλάδα. Με την ενέργεια, την δυναμικότητα και την «τρέλα» που την διακρίνει, δείχνει κάθε φορά έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε νέα πρόκληση, παρουσιάζοντας όλο και κάτι διαφορετικό στο διαγωνισμό, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτές.

Η όμορφη 23χρονη Εύα με το ευλύγιστο κορμί, έχει τον ρυθμό μέσα της και έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η πιο ολοκληρωμένη χορεύτρια στο διαγωνισμό, καθώς συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένας χορευτής/τρια και ασχολείται με όλα τα είδη χορού όπως latin, σύγχρονο, hip hop, μπαλέτο, pole dance, ακροβατικά πανιά, commercial , funk jazz καθώς και παραδοσιακούς-κρητικούς.

Σε ηλικία έξι ετών ξεκίνησε το μπαλέτο, φοίτησε με επιτυχία και έδωσε εξετάσεις στο υπουργείο Πολιτισμού για να γίνει δασκάλα σύγχρονου και τζαζ χορού, ενώ παράλληλα διδάσκει και μαθήματα latin και hip hop. Η ζωή για αυτήν είναι ένας αγώνας, αυτό της έχουν διδάξει οι δικοί της, γι’ αυτό θέλει να έχει όσα περισσότερα εφόδια μπορεί. Ακόμη και στον χορό συνεχίζει τις σπουδές της και βρίσκεται στο πρώτο έτος της Επαγγελματικής Σχολής Ραλλούς Μάνου, με άλλα λόγια της αρέσει συνεχώς να εξελίσσεται. Παρότι είναι γεννημένη χορεύτρια και λατρεύει τον χορό, η Εύα δεν ασχολείται μόνο μ’ αυτόν, καθώς πέρσι τελείωσε το Χημικό Αθηνών και τώρα κάνει μεταπτυχιακό στη Διδακτική της Βιολογίας.

Στον τελικό η Εύα θα προσπαθήσει να κάνει ότι καλύτερο στα τρία διαγωνιστικά χορευτικά κομμάτια, έτσι ώστε να καταφέρει να την αγκαλιάσει το κοινό και να τη στηρίξει με την ψήφο του, που θα της δώσει τη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κοινό έχει τη δυνατότητα να την ψηφίζει καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας αφού οι γραμμές είναι ήδη ανοικτές μέχρι το βράδυ του τελικού την Παρασκευή 14-7-2017. Ο κωδικός για να ψηφίσετε την Εύα είναι:

S4 κι αποστολή στο 54961 (5 ψήφους) ή στο 54991 (1 ψήφο).

Από σταθερό μπορείτε να την ψηφίσετε τηλεφωνώντας στο 9011515204 (1 ψήφο).

Δείτε εδώ το χορό της από το 7ο live: